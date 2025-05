iPhone 18 komt veel later dan verwacht (iPhone-nieuws #19)

Als een ding bij Apple zeker was, dan wel dat de nieuwe iPhone altijd in september uitkomt. Maar niet de iPhone 18. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo gaat Apple de release van de iPhone 18 flink naar achteren schuiven. Normaal wordt de nieuwe iPhone altijd in september door Apple gepresenteerd, maar daar lijkt het bedrijf nu vanaf te stappen.

Wij vertellen je wanneer je de iPhone 18 wél mag verwachten.

→ Zo veel later komt de iPhone 18

Apple presenteert iOS 19 binnenkort! De WWDC 2025 vindt plaats van 9 juni tot en met 13 juni, die week onthult Apple de belangrijkste software-updates van het jaar. Apple kondigt dan iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12 en macOS 16 aan.

De verwachtingen zijn hooggespannen, want het lijkt erop dat Apple veel nieuwe functies én een redesign naar iOS 19 en iPadOS 19 brengt. Wij zetten de verwachte features voor je onder elkaar.

→ Dit zijn de functies

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18 heeft een aantal handige verbeteringen naar Apple Kaarten gebracht. Zo kun je nu eenvoudig en snel een locatie aan je bibliotheek toevoegen. Dat doe je door op een locatie te tikken en vervolgens op het plusteken rechtsboven in het informatievenster.

Hierdoor vind je de plek later veel gemakkelijker terug en bovendien wordt de plek duidelijker op de kaart weergegeven. Locaties opslaan heeft echter nog een derde, veel minder bekende functie …

→ Ontdek deze handige functie

Er komt weer een update voor Google Maps aan! De zoekreus heeft eerder al aangekondigd dat de navigatiedienst dit jaar wordt uitgebreid met een reeks nieuwe functies. Eén van die nieuwe features wordt binnenkort toegevoegd, waarmee Google Maps toegang krijgt tot alle screenshots op je iPhone.

Met behulp van Google Gemini worden deze schermafbeeldingen doorzocht op mogelijke locaties voor Google Maps. Dat wil je niet? Begrijpelijk!

→ Kun je dat uitzetten?

Wanneer Apple een nieuwe iPhone-serie uitbrengt, veroorzaakt dit flinke veranderingen en verschuiven de prijzen van alle voorgaande modellen. In het voorjaar van 2025 beïnvloedde een andere introductie het productaanbod op een andere manier. Apple introduceerde namelijk de iPhone 16e en schafte daarmee de iPhone SE-lijn af.

Het gevolg is dat het moeilijker is geworden voor mensen die op zoek zijn naar een goedkope iPhone, want de prijzen van de verschillende versies liggen nu veel dichter bij elkaar. Daardoor rijst de vraag welke iPhone je in 2025 het beste kunt kopen.

→ Dit is ons advies

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 17-serie verschijnt in september en volgens een nieuw gerucht zit daar één iPhone bij die niet zo’n goede batterij heeft en daarmee ook geen geweldige batterijduur. Om dit te compenseren werkt Apple intussen al aan een speciale accessoire dat het bedrijf eerder al gecanceld had. Dit moet je erover weten.

→ Bekijk het zelf

Op iPhoned vind je iedere dag handige tips en slimme functies voor je iPhone. Zo haal je nog meer uit je iPhone, maar misschien wil je méér. Meer duidelijkheid, meer diepgang, en vooral: meer trucs om nóg meer uit je favoriete Apple-apparaat te halen.

Daarom hebben we iets bijzonders voor je: het eerste tijdschrift van iPhoned, iPhone tips & trucs 2025 – gemaakt in samenwerking met onze vrienden van iCreate.

→ Lees er meer over

Meer iPhone-nieuws