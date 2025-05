Er zitten twee verborgen features in iOS 18.5 (iPhone-nieuws #18)

iOS 18.5 brengt twee verborgen features naar je iPhone, maar welke? Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Met iOS 18.5 voert Apple voornamelijk kleine verbeteringen door. Zo wordt AppleCare duidelijker toegelicht in een kader in de Instellingen-app. Daarnaast is het gemakkelijker om de indeling van de Mail-app aan te passen. Verder zijn er nog twee verborgen features die we verwachten.

→ Dit zijn de features

WhatsApp is uitgebreid met Meta AI, de nieuwe chatbot van het bedrijf. Meta AI is vergelijkbaar met ChatGPT en wordt geleidelijk uitgerold. Eerder werd de nieuwe chatbot al toegevoegd aan Facebook en Instagram. Zit jij nog niet te wachten op Meta AI? Dan hebben we helaas slecht nieuws voor je.

→ Het slechte nieuws

In 2024 heeft Apple geen nieuwe versie van de Apple Watch Ultra uitgebracht (alleen een nieuwe kleur geïntroduceerd) en de laatste Apple Watch SE is inmiddels alweer drie jaar oud. We verwachten dat Apple dit jaar voor beide modellen een nieuwe versie op de markt gaat brengen, uiteraard met nieuwe functies.

→ De nieuwe functies

Heb je thuis een Google Nest-thermostaat aan de muur hangen? Dan moet je even opletten. Google gaat namelijk stoppen met de verkoop van Google Nest-thermostaten in Europa. Sterker nog, het betekent zelfs het einde voor de ondersteuning voor de oudere Google Nest-thermostaten.

→ Dit is er aan de hand

Er is een groot beveiligingsprobleem bij zowel CarPlay als AirPlay ontdekt! Beveiligingsbedrijf Oligo heeft een aantal zwakke plekken ontdekt in de software, dat de technologie kwetsbaar maakt voor malware. De beveiligingsproblemen, door Oligo ‘Airborne’ genoemd, gelden voor zowel AirPlay als CarPlay.

→ Zo blijf je veilig

Als je de app van Flitsmeister gebruikt, weet je dat er geregeld een nieuwe functie aan wordt toegevoegd. Veel van die functies zijn zonder meer verbeteringen, zoals waarschuwingen voor wegwerkzaamheden. Toch is de kans groot dat je de laatste tijd hebt gemerkt dat er ook onzinnige of zelfs irritante functies worden toegevoegd.

→ Dit is de functie

Streamingdienst Netflix heeft zichzelf een ambitieus financieel doel gesteld dat de komende 5 jaren behoorlijke prijsverhogingen voor abonnees garandeert. Hoewel het realistisch is dat de abonnementsprijzen na verloop van tijd zullen stijgen, kent dit doel toch wel een heel forse stijging.

→ Zo duur wordt het

Volgens een bericht van Mark Gurman van Bloomberg komt Apple binnenkort met een Vision Air – een lichtere en goedkopere versie van de Vision Pro. Aanvankelijk streefde Apple ernaar om de Vision Air in 2024 uit te brengen. Dat is dus niet gelukt, maar inmiddels weten we wanneer we de Vision Air kunnen verwachten.

→ Dit is wanneer

Meer iPhone-nieuws