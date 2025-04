Apple heeft grote problemen met CarPlay 2.0 (iPhone-nieuws #17)

Apple heeft grote problemen met CarPlay 2.0, maar waardoor komt dat? Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft de release van CarPlay 2.0 wéér uitgesteld. Waar eerder nog op Apple’s website te lezen was dat de nieuwe generatie van CarPlay in 2024 zou komen, heeft het bedrijf die aankondiging inmiddels in alle stilte weggehaald.

→ Wat is er aan de hand bij Apple?

De volgende versie van Apple’s populaire oortjes komt steeds dichterbij. Maar wat worden de nieuwe functies? En wat gaat er veranderen? Dit zijn volgens geruchten de verbeteringen die je kunt verwachten bij de AirPods Pro 3.

→ Alles over de AirPods Pro 3

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb jij je iPhone zelden op stil staan? Op je iPhone staat standaard een aantal ringtones, maar je kunt gemakkelijk meer beltonen toevoegen. Zo stel je jouw favoriete nummer gratis als ringtone in!

→ Zo doe je dat!

Inmiddels komen er steeds meer geruchten over de volgende iPhone. Het is nu zelfs bekend in welke kleuren de iPhone 17 Pro (Max) gaat verschijnen. Wil je weten uit welke kleuren je kunt kiezen? Dit zijn ze!

→ Welke kleuren?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit jaar is watchOS 12 dé update voor de Apple Watch! Er komen meer functies én een nieuw design naar de smartwatch. Benieuwd of jouw Apple Watch straks kan updaten? Deze Apple Watches hebben ondersteuning voor watchOS 12.

→ Kun jij updaten naar watchOS 12?

Werkt de lens van jouw iPhone niet meer naar behoren? In dat geval heeft de camera vermoedelijk last van een softwarefout in iOS 18. Door deze bug verschijnen zwarte vlakken over foto’s.

→ Cameraproblemen door iOS 18

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Intelligence is nog steeds niet beschikbaar in het Nederlands, op één functie na. Vanaf iOS 18.4 kun je een onderdeel van Apple Intelligence eindelijk in Nederland en België gebruiken. Benieuwd hoe je dat doet? Zo werkt de feature!

→ Zo gebruik je Apple Intelligence

WhatsApp heeft meerdere verborgen functies, die je vrijwel dagelijks kunt gebruiken. Ben je benieuwd welke dat zijn en waar je ze vindt? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

→ Dit zijn de verborgen functies!

Meer iPhone-nieuws