Apple brengt dit jaar nog 10 producten uit (iPhone-nieuws #16)

Spannend! In 2025 komen er nog 10 producten van Apple aan. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week!

Apple heeft in het begin van dit jaar al wat nieuwe producten uitgebracht. Maar het jaar is nog maar net begonnen en dit jaar komen er nog veel meer nieuwe Apple-devices aan.

Je denkt misschien meteen aan de volgende iPhone, maar er zijn nog veel meer producten die Apple de komende maanden gaat uitbrengen.

→ Dit heeft Apple nog meer in petto voor je!

Apple introduceerde vorig jaar een bètaversie van Apple Kaarten op internet (oftewel in de browser), waarmee gebruikers van andere platforms voor het eerst toegang kregen tot de dienst.

Deze functie is nu niet langer meer in bèta en heeft ook een voordeel voor niet-iPhone gebruikers.

→ En dit heb je eraan!

De iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de iPhone 17 Air verschijnen pas ergens in september. Apple lijkt aardig wat te willen veranderen bij de volgende versie van hun smartphone. Volgens de laatste geruchten gaat de iPhone 17 Pro wel 12 nieuwe functies krijgen.

→ Dit worden de nieuwe functies

Gebruik je Facebook of Instagram? Dan moet je binnenkort even goed opletten. Meta (het moederbedrijf van onder andere Facebook, Instagram en WhatsApp) gaat namelijk je foto’s en persoonlijke berichten gebruiken om hun AI te trainen.

Meta heeft gezegd dat ze zeer binnenkort een bericht gaan versturen naar alle Europese gebruikers waarin meer wordt verteld over de veranderingen die gaan komen.

→ En zo voorkom je het

De mogelijkheden met ChatGPT zijn eindeloos. Je kunt de chatbot gebruiken voor het samenvatten of herschrijven van teksten, als hulp bij het maken van je boodschappenlijst of voor het beantwoorden van al je vragen.

Daar zijn nu nog meer opties aan toegevoegd. Het is mogelijk om jezelf in een gepersonaliseerde muppet of actiepop te veranderen met een afbeelding in ChatGPT.

→ Maar het is beter om het níét doen

Apple geeft de eerste bèta van iOS 19 direct vrij na de WWDC 2025 keynote, die gepland staat voor maandag 9 juni. Na de bètatests moet de update in september voor het grote publiek verschijnen. We geven je een overzicht van de belangrijkste iOS 19 geruchten tot nu toe.

→ Eindelijk een nieuw design!



Apple heeft eind februari de iPhone 16e uitgebracht, waarmee Apple definitief afscheid nam van Touch ID bij de iPhone. Het bedrijf introduceerde Touch ID bij de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus in 2014. In 2022 verscheen de laatste iPhone met Touch ID, dat was de derde generatie van de iPhone SE. Alle nieuwere iPhones zijn voorzien van Face ID.

Nu blijkt dat het afscheid toch niet zo definitief was, want er gaan geruchten dat Touch ID weer terugkeert naar de iPhone.

→ Zo maakt Touch ID weer een comeback!

