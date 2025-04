Hackers proberen je WhatsApp te kapen – zo ben je veilig (iPhone-nieuws #15)

Er is een nieuwe vorm van WhatsApp-hacking opgedoken waarmee kwaadwillenden proberen om je hele account over te nemen. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week.

Dat hackers proberen toegang tot je accounts te krijgen, dat is een probleem dat ongeveer even oud is als het internet zelf. Maar de nieuwste manier waarmee mensen proberen om je WhatsApp-account over te nemen is wel bijzonder gemeen.

Als je niet oplet ben je binnen enkele seconden je complete WhatsApp kwijt. Gelukkig is het wel eenvoudig om deze sluwe techniek te slim af te zijn. Wij laten je weten waar je op moet letten.

Recente iPhone-generaties lijken ontzettend veel op elkaar. Wanneer je bijvoorbeeld de iPhone 16 naast een iPhone 12 hebt liggen zijn er zo op het eerste gezicht maar een paar kleine verschillen.

Bij de iPhone 17 Pro lijkt er wel wat meer te gaan veranderen. Dit zijn de nieuwe functies die het waarschijnlijk waard gaan maken om straks te upgraden.

iOS 19 wordt pas in juni tijdens de WWDC gepresenteerd, maar er wordt steeds meer duidelijk over hoe het design er mogelijk uit komt te zien. De nieuwste mock-ups komen van Jon Prosser en geven het meest uitgebreide beeld tot nog toe van het design van iOS 19.

Als de mock-ups blijken te kloppen, ziet het er naar uit dat Apple een goede balans heeft gevonden tussen nieuw en vertrouwd.

Heb jij thuis een slimme televisie? In dat geval krijg je er veel voordelen bij. De televisie is voorzien van apps, zodat je Netflix of YouTube met één druk op je afstandsbediening kunt openen. Ook kun je programma’s opnemen, terugkijken en nog veel meer.

Nu blijkt dat er ook een groot nadeel kleeft aan een smart-tv, want recent onderzoek heeft aangetoond dat populaire toestellen onopgemerkt screenshots maken van de content die je kijkt.

Donald Trump heeft dan wel de importheffingen voor de meeste landen voor 90 dagen uitgesteld, maar China blijft de grote uitzondering en laat nou de meeste iPhones juist uit China komen. Inmiddels bedragen de importheffingen voor goederen die van China naar de VS gaan 145%. En mogelijk al meer wanneer jij dit leest.

Het kan bijna niet anders dan dat dit uiteindelijk ook van invloed gaat zijn op de prijs van de iPhone wereldwijd. Wij gingen op onderzoek: moet je nu snel een iPhone kopen?

iOS 18.4 is uit, met allerlei leuke Apple Intelligence-functies … waar wij in Nederland niks aan hebben. Of nou ja, één functie is er wel: ‘Ruim op’ waarmee je storende voorwerpen uit foto’s kunt verwijderen.

Wij gingen ermee aan de slag en lieten de functie het opnemen tegen de soortgelijke AI-mogelijkheid van Android. De resultaten waren … opmerkelijk.

Er komt eindelijk een speciale app voor Instagram op de iPad! Meta werkt op de achtergrond aan een app voor de tablet. Een medewerker heeft naar verluidt aangegeven dat de iPad-app in ontwikkeling is, wat een grote verbetering zou betekenen.

Op dit moment kunnen gebruikers Instagram wel op de iPad namelijk wel gebruiken, maar enkel via de website of door de iPhone-app te installeren.

