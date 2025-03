Apple kondigt 4 (!) nieuwe producten aan (iPhone-nieuws #10)

Apple heeft deze week maar liefst vier nieuwe producten aangekondigd! Benieuwd welke dat zijn? Dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPad Air 2025 is door Apple aangekondigd! Dat is niet alles, want er is ook een nieuwe versie van het Magic Keyboard uitgebracht. Wil je weten welke nieuwe functies naar de tablet komen? Dit zijn ze!

→ Alles over de iPad Air 2025

Apple heeft de MacBook Air 2025 gepresenteerd! De laptop draait op een nieuwe chip en is beschikbaar in een opvallende kleur. Ben je benieuwd welke veranderingen er naar de MacBook komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

→ Dit is de MacBook Air 2025

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is een nieuwe iPad onthuld! Het is voor het eerst sinds 2022 dat het instapmodel van de tablet een update krijgt. Wil je overstappen naar de nieuwe iPad? Dit zijn alle verbeteringen bij de goedkoopste iPad van 2025.

→ De goedkoopste iPad van 2025

De iPhone 16e is het nieuwe budget-model van Apple en ook de goedkoopste iPhone van 2025. Toch heeft de telefoon volgens ons nog één echt nadeel. Welke dat is? Dat lees je in onze review van de nieuwe iPhone 16e!

→ iPhone 16e review

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slecht nieuws als je nog een oudere iPhone gebruikt! WhatsApp heeft aangekondigd dat de applicatie van de berichtendienst binnenkort niet meer werkt op een aantal iPhones. Deze toestellen vallen af.

→ WhatsApp stopt op deze iPhones

Apple heeft een nieuwe bèta van iOS 18.4 uitgebracht. Met de nieuwe testversie van iOS 18.4 komt er een exclusieve functie van de iPhone 16 naar eerdere iPhones. Om deze feature gaat het!

→ Welke feature?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je de iPad 2025 bekijkt lijkt hij ontzettend veel op de vorige iPad uit 2022. Hij heeft dezelfde vorm en zelfs de kleuren zijn gelijk. Toch zitten er wel een paar verschillen tussen beide instapmodellen. Welke upgrades de iPad 2025 precies gekregen heeft, lees je hier!

→ Dit zijn alle verschillen

Apple heeft nog een nieuwe Mac aangekondigd! De Mac Studio 2025 is onthuld en is voorzien van Apple’s snelste processor tot nu toe. Wil je meer weten? Wij vertellen je alles over de snelste Mac ooit.

→ Hoe snel is de Mac Studio?

Meer iPhone-nieuws