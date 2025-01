Apple Watch-tip en 5 upgrades iPhone SE 4 (iPhone-nieuws #1)

Deze functie op de Apple Watch moet je eigenlijk meteen uitzetten. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuws van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Misschien heb je het wel eens gehad: je checkt je Apple Watch om te weten hoe laat het is. Of je wil naar een volgend nummer skippen op Spotify en opeens is de helft van het scherm geblokkeerd. Je kunt de functie die hier voor zorgt dan ook het beste meteen uitzetten. Wij laten zien hoe je dat doet.

→ Zo schakel je het uit

De iPhone SE 4 verschijnt vermoedelijk al in het voorjaar, dus dat duurt nog maar zo’n drie maanden. Het is de eerste update van de iPhone SE in drie jaar en met vijf upgrades is het waarschijnlijk de grootste vernieuwing van de iPhone SE sinds de introductie van het budgettoestel.

→ Deze 5 upgrades

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple introduceerde de HomePod mini in 2020 samen met de iPhone 12-serie, en sindsdien is er eigenlijk niets meer aan veranderd. Apple voegde in 2021 nog wel wat nieuwe kleuren toe, waaronder blauw, oranje en geel. Maar komend jaar gaat Apple voor het eerst in een half decennium de HomePod mini updaten.

→ Dit kun je verwachten

Apple heeft eind oktober drie Mac-accessoires (Magic Keyboard, Magic Trackpad en Magic Mouse) vernieuwd met een USB-C aansluiting. Een nieuw gerucht, afkomstig van de Koreaanse leaker yeux1122, zegt nu dat Apple van plan is om een volledig nieuw ontworpen Magic Mouse 3 uit te brengen. Alleen nog niet heel snel.

→ Dit is wanneer

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De software-aankondigingen van Apple waren best spannend in 2024. Apple kondigde Apple Intelligence aan en zet voor het eerst grootschalig in op kunstmatige intelligentie. Voor die functies moeten we in Nederland en België nog wel even wachten, want Apple rolt ze hier pas uit in 2025. Wat is Apple dit jaar nog meer van plan?

→ Deze producten komen eraan

Hoewel we in Nederland nog wachten op Apple Intelligence, heeft iOS 18.2 al veel nieuwe iOS-features gebracht en daar komen er snel nog meer bij, namelijk in iOS 18.4. De nieuwe iOS-features hebben ook te maken met Apple Intelligence. Hopelijk is Apple Intelligence tegen die tijd ook in Nederland beschikbaar.

→ Dit zijn de iOS-features

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geef je huis een upgrade met deze praktische kastverlichting van Action. Deze verlichting is perfect voor kasten, lades of andere donkere plekken in huis. Dankzij de eenvoudige bediening via een app of sensor creëer je altijd de juiste sfeer. En het beste van alles: je betaalt er slechts een klein bedrag voor.

→ Zoveel kost het

We sluiten dit iPhone-nieuws af met nog een bericht over de iPhone SE 4. We schreven al dat het toestel dit voorjaar verschijnt en dat het toestel vijf belangrijke upgrades krijgt. Nu blijkt dat het toestel ook een nieuwe naam krijgt en dus niet de iPhone SE 4 gaat heten. Dat zegt in elk geval gebruiker Majin Bu op X.

→ Dit is de naam

Meer iPhone-nieuws: