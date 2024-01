Met deze traditie is Apple na 12 jaar gestopt (iPhone-nieuws #1)

Apple heeft na twaalf jaar met een traditie gebroken en iOS 17.3 bèta 2 zorgt voor problemen. Dit en meer was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Als je naar de productgeschiedenis van Apple kijkt, vallen direct de regelmatige updates van de iPhone, Apple Watch en iPad op. Maar voor het eerst sinds het uitkomen van de iPad, heeft Apple in 2023 geen nieuwe versie uitgebracht. Gelukkig komt hier in 2024 verandering in!

→ Waar blijven de iPads?

Apple heeft iOS 17.3 bèta 2 vrijgegeven voor ontwikkelaars, maar je kunt deze waarschijnlijk beter nog niet op je iPhone installeren. De update zorgt namelijk voor grote problemen onder iPhone-gebruikers! Dit is er aan de hand.

→ Problemen met iOS 17.3

Sinds de introductie van de iPhone 12 in 2020 heeft Apple de schermformaten van de verschillende iPhone-modellen niet meer noemenswaardig aangepast. Daar komt verandering in met de iPhone 16-serie die in 2024 op de markt komt.

→ Grotere displays?

Het Dynamic Island op de iPhone 15 (Plus), iPhone 15 Pro (Max) en iPhone 14 Pro (Max) heeft ontzettend veel functies. Je volgt er je timers mee, je huidige muziek, je bestelde pizza, de stand van een voetbalwedstrijd en nog veel meer. Maar er is nog een Dynamic Island-trucje waar je gebruik van kunt maken!

→ Haal meer uit het Dynamic Island

In 2023 sprongen de AI-apps werkelijk als paddenstoelen uit de grond. Microsoft kwam met Bing, een chatbot die in realtime informatie checkt op internet. Maar nu lanceert Microsoft Copilot, een app die de belangrijkste functies van al die apps combineert. De app is zowel op je iPhone als je iPad beschikbaar.

→ Gratis GPT 4 gebruiken?

Het gerucht dat Apple aan een HomePod met display werkt blijft de ronde doen. Een gelekte foto laat nu een prototype van de HomePod met een echte display aan de bovenkant zien. Bovendien is een functie van iOS 17 een nog duidelijkere aanwijzing voor een HomePod met display. Lees je even mee?

→ Dit is het prototype van de HomePod

Dit jaar verschijnt de iPhone 16 en door alle geruchten hebben we al een idee van de nieuwe telefoon. Daarom zetten wij alvast de grootste verschillen tussen de iPhone 15 en de iPhone 16 voor je onder elkaar!

→ Alle verschillen tussen de iPhone 15 en 16

Ieder jaar verschijnen er enorm veel nieuwe telefoons. Zo brengt zowel Samsung als Apple jaarlijks nieuwe toestellen uit, maar welke telefoon is het populairst ooit? Daar hebben we nu eindelijk een antwoord op, want er is een lijst gepubliceerd met een overzicht van de meest verkochte telefoons ooit.

→ Wat is de populairste telefoon?

