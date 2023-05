iPhone krijgt nieuw scherm (en dat maakt hem nóg beter)

Volgens verschillende geruchten gaat de iPhone in de toekomst een micro-led-scherm krijgen. Maar wat zijn de voordelen van dit nieuwe scherm voor je iPhone?

iPhone krijgt nieuw scherm

Volgens de Digitimes gaat Apple de iPhone in de toekomst voorzien van een micro-led-scherm. Dit nieuwe scherm heeft een aantal voordelen die de iPhone nog beter maakt. Zo vraagt dit nieuwe scherm minder van je iPhone-batterij en heeft het display ook nog eens een beter contrast.

Volgens het bericht is echter de Apple Watch Ultra als eerste aan de beurt voor een upgrade naar micro-led. Daarna volgt de iPhone en de iPad. Dat betekent dat je nog wel even moet wachten op de nieuwe schermen. Volgens de geruchten krijgt de Apple Watch Ultra pas eind 2024 / begin 2025 een micro-led. De komende iPhone 15 zal daarom wederom een oled-display krijgen.

Ondertussen is Apple nog steeds bezig met de overstap naar oled-schermen. Het eerste Apple-apparaat met een oled-scherm was de originele Apple Watch, gevolgd door de iPhone X. Volgens geruchten komt dan volgend jaar de eerste iPad en Mac met een oled-scherm. De overstap naar micro-led-schermen zal in de toekomst waarschijnlijk een soortgelijk traject volgen.

Micro-led in het kort

Micro-led laat zich het best omschrijven als de betere versie van oled, met één belangrijk verschil: de manier waarop het gemaakt wordt. Het risico op inbrandende schermen heb je echter niet bij micro-led. Deze schermtechniek wordt namelijk gemaakt met behulp van niet-natuurlijke materialen.

Duurzaamheid is daarom een groot voordeel van micro-led. Ook blinkt het schermtype uit in zuinigheid. Micro-led gaat zuiniger om met energie dan oled en drukt daardoor minder lang op de accuduur van je telefoon, horloge of laptop.

