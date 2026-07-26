Dit is waarom je jouw iPhone beter níét kunt meenemen naar de wc

Neem jij je iPhone mee naar de wc om even door Instagram te scrollen? Dan ben je niet de enige, maar het is echt beter om dat niet te doen.

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Neem jouw iPhone beter niet mee naar de wc

Als je jouw iPhone standaard meeneemt naar de wc, loop je volgens nieuw onderzoek meer risico dan je denkt. Niet alleen omdat je smartphone er vies van wordt, maar ook omdat het slecht kan zijn voor je gezondheid. Dat komt door een aantal dingen.

Je blijft langer zitten

Onderzoekers van het Beth Israel Deaconess Medical Center in de Verenigde Staten ontdekten dat ongeveer tweederde van de onderzochte deelnemers hun smartphone gebruikt tijdens een toiletbezoek. Opvallend genoeg bleef een groot deel van deze groep ook veel langer op de wc zitten. Zo bracht 37 procent van de smartphonegebruikers meer dan vijf minuten op het toilet door, tegenover slechts 7 procent van de mensen die hun telefoon niet meenamen.

Dat lijkt misschien onschuldig, maar volgens de onderzoekers kan juist dat langere zitten een probleem zijn. Na correctie voor factoren als leeftijd, lichaamsgewicht, beweging en vezelinname bleek smartphonegebruik op de wc samen te hangen met een 46 procent hogere kans op aambeien. Het onderzoek toont een verband aan, maar bewijst niet dat de telefoon zelf de oorzaak is. De onderzoekers denken dat vooral het langere toiletbezoek de boosdoener is.

Je houding speelt een rol

Maar niet alleen de extra tijd is een probleem. Veel mensen zitten voorovergebogen op de wc terwijl ze op hun iPhone kijken. Die houding zorgt voor extra spanning op de bekkenbodemspieren, waardoor plassen of ontlasting moeilijker kan verlopen. Op de lange termijn kan dat leiden tot klachten zoals pijn, verstopping, plasproblemen en in sommige gevallen zelfs incontinentie.

Je iPhone wordt vies

Alsof dat nog niet genoeg is, wordt je iPhone op de wc ook een verzamelplek voor bacteriën. Je hoeft niet direct bang te zijn dat je er ziek van wordt, maar hygiënisch is het allerminst. Je raakt je scherm voortdurend aan en neemt de telefoon daarna overal mee naartoe, zonder hem na elk toiletbezoek schoon te maken.

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De beste oplossing is daarom: laat je iPhone voortaan buiten de wc liggen. Ben je toe aan een paar minuten rust? Doe dan eerst waar je voor kwam en neem daarna pas de tijd om te ontspannen. Dat is volgens experts niet alleen beter voor je gezondheid, maar waarschijnlijk ook voor je schermtijd.