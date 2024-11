Netflix versoepelt regels: dit verandert er op je iPhone

Kijk je regelmatig Netflix op je iPhone? Dan hebben we goed nieuws, want Netflix heeft een vervelende regel eindelijk versoepelt. Deze functie is nu beschikbaar!

Netflix versoepelt regels

Netflix hanteert steeds strengere regels bij het kijken van series en films. Het is inmiddels niet meer toegestaan om je account te delen met gebruikers buiten je huishouden, want daarvoor moet je nu bijbetalen. Nog een beperking die Netlfix jaren geleden heeft ingevoerd heeft te maken met het vastleggen van screenshots. Het is niet mogelijk om een screenshot van Netflix te maken op je iPhone of iPad.

Dat heeft het bedrijf gedaan om te voorkomen dat er schermopnames worden gedeeld van series en films. Nadeel hiervan is dat je geen screenshot kunt maken van een bepaalde scène, want de schermafbeelding van de Netflix-app kleurt volledig zwart. Daar is nu verandering in gekomen, want Netflix staat het eindelijk toe om een momenten te delen op je iPhone en iPad. Zo gaat dat!

Screenshot maken van Netflix

Het maken van een screenshot gebeurt doorgaans door de onderste volumeknop en de vergrendelknop van je iPhone op hetzelfde moment in te drukken. Dat is helaas nog steeds niet mogelijk op Netflix, in plaats daarvan heeft de streamingdienst een speciale ‘Moments’-knop geïntroduceerd. Deze button verschijnt als je een keer op het scherm tikt tijdens het kijken van een serie of film op Netflix.

Met de nieuwe functie kun je – zoals de naam al doet vermoeden – een bepaald moment van een serie of film op Netflix delen via je iPhone of iPad. Zodra je een moment hebt vastgelegd verschijnt er een schermafbeelding van de serie in beeld. Bij deze afbeelding zie je het seizoen, de aflevering en zelfs de minuten en secondes van het moment. Wil je de scène delen? Dan kun je een link naar het precieze moment delen via sociale media als WhatsApp of Instagram.

Momenten nu beschikbaar

Netflix maakt het eindelijk gemakkelijker om bepaalde momenten uit films of series te delen, maar staat het helaas nog steeds niet toe om een directe schermafbeelding te maken. De nieuwe ‘Moments’-functie is nu beschikbaar voor alle gebruikers met iOS. Heb je de link gedeeld met een contactpersoon? Dan begint de serie of film precies op het moment dat je hebt gekozen. Daarvoor is natuurlijk wel een abonnement vereist, want anders kun je de link niet openen.

Het is dus vooral een slimme manier van Netflix om meer abonnees naar de streamingdienst te trekken. Gebruikers met een abonnement kunnen wel een schermafbeelding van het moment op Netflix maken met hun iPhone, maar de link kan alleen geopend worden als de ander ook een abonnement heeft. Heb je inmiddels alles wel gezien op Netflix en ben je op zoek naar een nieuwe streamingdienst? Bekijk dan hier welke opties er nog meer zijn, die vaak nog minder kosten dan Netflix: