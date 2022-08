Feit of fabel: je iPhone in de nacht uitzetten is beter

In onze nieuwe rubriek ‘feit of fabel’ gaan we moderne iPhone-mythes tot de bodem uitzoeken. Deze keer geven we antwoord op: moet je je iPhone in de nacht uitzetten?

De nieuwe rubriek: feit of fabel

iPhoned.nl heeft iets nieuws: feit of fabel. In deze rubriek proberen wij moderne technologie-mythes tot de bodem uit te zoeken zodat jij het vooral niet hoeft te doen. In tijden van nepnieuws en desinformatie is het des te belangrijker om alles goed te onderzoeken. Van schadelijke stralingen tot oververhitting, iPhoned neemt het onder de loep!

De eerste in de reeks van moderne technologische mythes gaat over je telefoon en je slaap(ritme). Is het uitzetten van je iPhone in de nacht beter?

Waarom zou je je iPhone in de nacht uitzetten?

Er worden op het internet twee redenen genoemd om je iPhone ‘s nachts uit te zetten: het zou beter zijn voor je batterij én de stralingen (in de vorm van bluetooth, internet en wifi) van je iPhone zouden niet goed zijn voor je gezondheid.

‘Stralingen van je iPhone zijn slecht voor je gezondheid’

Laten we beginnen met de laatstgenoemde reden om je iPhone in de nacht uit te zetten: stralingen. Al jaren is er een hoop te doen om de straling van mobiele telefoons. Er zijn genoeg gezondheid-blogs die (zonder bronvermelding) jou vertellen dat je je telefoon niet naast je bed moet leggen als gaat slapen. Dit zou zorgen voor de ontwikkeling van kanker en verminderde vruchtbaarheid.

Het WHO (World Health Organisation) trekt echter andere conclusies uit een lading aan studies. Op de korte termijn durft deze officiële wereldwijde gezondheidsorganisatie te zeggen dat de effecten van stralingen op hersenactiviteit, je slaap, je hartslag en je bloeddruk niet significant is. Ze leggen daarom ook geen limieten of regels op aan telefoon-fabrikanten omtrent het uitzenden van straling.

Aan de andere kant geeft WHO ook te kennen dat het onderzoek op de lange termijn pas 15 jaar loopt. Dit is simpelweg omdat we nog niet langer over smartphones beschikken. In deze anderhalve decennia is er echter nog geen enkele studie verschenen die heeft aangetoond dat telefoonstraling kanker of onvruchtbaarheid veroorzaakt. Onderzoekers houden deze langetermijneffecten echter wel in de gaten. De meeste studies zijn echter geruststellend.

Ter illustratie: je nachtlampje geeft ook straling af. Dit noemen we in de volksmond ‘licht’. Waarom zou telefoonstraling, in principe ook bestaande uit natuurkundige golven, wél schadelijk zijn?

‘Je iPhone uitzetten is beter voor de batterij’

Ja, technisch gezien is je iPhone in de nacht uitzetten beter voor je batterij. We hebben het echter niet over de conditie van je accu. We spreken eerder over het batterijpercentage. Als jij je telefoon ‘s nachts uitzet, verbruikt deze geen stroom.

Daarnaast kan het ook geen kwaad om af en toe de telefoon te rebooten. Dit doe je met name om buggy software en apps uit te zetten. Echter, om de conditie van je batterij te behouden hoef je je iPhone niet te rebooten.

Kortom: er is geen noodzaak om je iPhone in de nacht uit te zetten vanwege je accu of ‘gevaarlijke’ straling. Wellicht wil je het om andere redenen doen, zoals de kwaliteit van je slaap. Lees dan snel verder!

Maak je je zorgen om je nachtrust? Bekijk Night Shift!

Zou je je iPhone ‘s nachts met name uitzetten om je nachtrust te verbeteren? Daar heeft Apple andere trucjes voor. Zo is Night Shift een functie die de hoeveelheid blauw licht in het scherm vermindert. Blauw licht houd je namelijk wakker. Dat komt omdat overdag van nature veel blauw licht je ogen bereikt.

Als de zon is ondergegaan, simuleert je scherm (met blauw licht) een soort van daglicht. Tenminste dat is wat je ogen en je hersenen menen te zien. Night Shift filtert deze kleuren. Bovendien zijn warmere kleuren prettiger om naar te kijken in het donker.

Heb je ‘s nachts voornamelijk last van alle geluiden die je iPhone produceert? Maar ben je bang dat je je de wekker-functie op je telefoon ook per ongeluk uitzet? Gebruik dan de ‘Stille Modus’-knop. Op deze manier zijn alle geluiden gedempt, behalve je wekker!

