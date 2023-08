Met iOS 17 krijgt je iPhone een naaktbeeldscanner!

Hoewel je iOS 17 inmiddels wel al kunt uitproberen, verwachten we de officiële release pas in de tweede helft van september. Even geduld dus nog, maar we praten je wel alvast bij over de nieuwe naaktbeeldscanner!

Je iPhone krijgt een naaktbeeldscanner

De naaktbeeldscanner wordt onderdeel van de functie Communicatiebeveiliging, die tot nog toe alleen in de Berichten-app te vinden is. Staat Communicatiebeveiliging ingeschakeld, dan worden naaktfoto’s automatisch vervaagd. Deze functie zal binnenkort standaard worden ingeschakeld bij jongeren tot 16 jaar, maar ook volwassenen mogen hem gebruiken.

De functie van de naaktbeeldscanner is dus het detecteren van naaktfoto’s in verschillende apps. Dit gebeurt niet online, maar op de iPhone zelf. Vandaar dat elke iPhone zo’n naaktbeeldscanner krijgt.

Onscherpe foto’s in Berichten

De uitbreiding van de functie Communicatiebeveiliging verschijnt met de komst van iOS 17, iPadOS 17 en macOS 14. Tot nu toe moesten ouders de functie handmatig activeren en werkte deze alleen in de Berichten-app. Binnenkort wordt de functie echter standaard actief voor kinderen binnen een ‘Delen met gezin’-familie, én werkt die ook in andere apps.

Als extra voorzorgsmaatregel krijgt het kind de optie om een bericht over de foto te sturen naar een volwassene die ze vertrouwen. Als het kind jonger is dan 13, wordt hij of zij in de Berichten-app nu al gevraagd om een gesprek aan te gaan met een ouder of voogd. Dit zou in de toekomst dus ook in andere apps moeten gebeuren.

Naaktbeeldscanner ook voor video’s

Communicatiebeveiliging krijgt voor het eerst ook videocontrole. Daarnaast gaat de bescherming dus veel verder dan de Berichten-app. Ook inhoud die wordt verzonden en ontvangen via apps van derden wordt gefilterd door de naaktbeeldscanner. Het filteren gebeurt lokaal met behulp van bijbehorende AI-modellen en Apple krijgt niets van de inhoud te zien.

Volgens Apple was er vraag naar Communicatiebeveiliging voor volwassenen. Daardoor wordt het mogelijk om jezelf te ‘beschermen’ tegen naaktfoto’s door simpelweg een schakelaar om te zetten. Het bedrijf zijn er dan ook zeker van dat er geen naaktfoto’s en -video’s binnenkomen via AirDrop of een FaceTime-videobericht.

Zo stel je de functie in voor jezelf

Wil je naaktbeeldscanner straks ook voor jezelf gebruiken? Dat kan, als straks iOS 17 voor iedereen verschijnt – naar verwachting in september. Het werk dan op de volgende manier:

Ga naar ‘Instellingen>Schermtijd’. Schermtijd nog niet geactiveerd? Dan moet je dat eerst nog even doen. Tik op ‘Communicatieveiligheid’. Zet de schakelaar achter ‘Controleren op gevoelige foto’s’ op groen.

Voor kinderen in een Apple-gezin is de functie zoals gezegd standaard actief. Wil je hem uitzetten, dan duik je in de instellingen van ‘Delen met gezin’ en ga je daar naar de optie ‘Communicatieveiligheid’ bij het account van je kind.

