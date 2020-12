Apple werkt momenteel aan eigen iPhone-modem om zo minder afhankelijk van Qualcomm te zijn, het bedrijf dat bijvoorbeeld onderdelen voor de iPhone 12 levert. Wanneer het door Apple gemaakte modem in gebruik wordt genomen, is nog niet bekend.

Gerucht: Apple werkt aan iPhone modem om Qualcomm te vervangen

Dat schrijft de bekende Apple-journalist Mark Gurman voor Bloomberg News. De iPhone-maker heeft het personeel deze week ingelicht over de nieuwe strategie. “Dit jaar zijn we begonnen met het maken van een eigen modem omdat we denken dat dit op lange termijn een belangrijke strategische zet is”, aldus Apple-topman Johny Srouji. “Langetermijninvesteringen als deze zorgen ervoor dat we ook in de toekomst innovatieve producten kunnen maken.”

De topman maakte niet bekend vanaf wanneer Apple een eigen iPhone-modem gaat gebruiken. Wel is bekend dat men in 2019 een contract voor zes jaar met Qualcomm heeft getekend. Dit bedrijf levert onder meer onderdelen voor de iPhone 12-serie. Een kanttekening hierbij is dat Apple volgens Gurman een vast bedrag per overgenomen Qualcomm-patent betaalt, en het dus niet uitmaakt of deze technologie daadwerkelijk in telefoons gebruikt wordt.

Een modem is een van de belangrijkste onderdelen van een smartphone, omdat deze ervoor zorgt dat je kunt bellen en internetten. De iPhone 12-serie (met 5G) maakt gebruik van Qualcomm-onderdelen en daarvoor werkte Apple jarenlang samen met chipfabrikant Intel.

Apple wordt steeds zelfstandiger

Apple probeert de afgelopen jaren steeds zelfstandiger te worden. Men nam halverwege 2019 afscheid van Intel en levert de nieuwe MacBook Air– en MacBook Pro-laptops daarom met een zelfgemaakte M1-chip. Ook maakt het bedrijf eigen camera-onderdelen en chips voor de Apple Watch, Apple TV en AirPods. De iPhone wordt al sinds 2010 aangestuurd door een Apple-chip.

