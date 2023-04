iPhone 15 is er bijna, maar komt er ooit nog een iPhone mini?

Eerst wilde niemand hem, maar nu horen we toch vaak mensen die op een comeback hopen. Maar hoe staan de kansen dat we ooit nog een iPhone mini gaan zien?

iPhone mini: heel gevraagd, of juist niet?

Als je de eerste iPhone uit 2007 in je hand houdt, dan vraag je je mogelijk af: ben ik zo veel groter geworden, of was die telefoon echt altijd al zo klein? 3,5 inch was de grootte van het schermpje, en dat bleef zo tot de iPhone 5 die in 2012 verscheen. Toen kregen we twee modellen met een 4-inch scherm (5 en 5s), daarna – in 2014 – groeide de telefoon alweer tot het bekende iPhone SE 2022 formaat. Vervolgens duurde het tot 2020 voordat er weer een kleinere, nieuwe telefoon was.

De iPhone 12 mini en 13 mini waren de kleinste telefoons van Apple sinds de iPhone 5s. Daar leek van tevoren veel vraag naar te zijn, maar uiteindelijk gingen mensen toch voor de grotere varianten. Nu is er geen iPhone 14 mini, maar lijkt de vraag ernaar weer groter dan ooit? Komt er dan ooit nog een iPhone mini?

Geen sprake van iPhone mini in gelekte roadmap

Op basis van een gelekte roadmap van Ross Young weten we al ongeveer wat we voor de toekomstige iPhones op display-gebied kunnen verwachten. Maar is daar ook sprake van een iPhone 15, 16 of 17 mini?

Je raadt het waarschijnlijk al, maar nee dus. En dat is bewust, bevestigt Ross Young in een tweet als antwoord op een concrete vraag. Er zijn geen plannen om nog een mini-iPhone uit te brengen. Jammer.

Ons advies dus als je heel graag een kleinere iPhone wilt: ga vooral nu voor de iPhone 13 mini. Die is relatief goedkoop te krijgen, doet nauwelijks onder voor een iPhone 14 en zal dus vooralsnog die enige kleine iPhone blijven.

Helemaal geen kans op een kleine iPhone?

Is er dan helemaal geen kans meer op een kleinere iPhone? Nou, het is niet heel waarschijnlijk, maar het zou nog steeds kunnen dat Apple bij een toekomstige iPhone SE toch weer voor een kleiner schermformaat kiest. Volgens de laatste geruchten moeten we echter eerder uitgaan van een 6,1-inch scherm, met het uiterlijk van een iPhone XS. Maar Apple heeft zijn plannen voor de iPhone SE al vaker gewijzigd, dus we geven de hoop nog niet helemaal op.

