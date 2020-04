Apple gaat mogelijk voor een toekomstige iPhone micro-led-schermen gebruiken. Dit is niet alleen waarschijnlijk, maar ook wenselijk.

Toekomstige iPhone krijgt micro-led-scherm

De komende iPhone 8 krijgt waarschijnlijk een oled-scherm. Samsung levert de schermen, omdat alleen dat bedrijf deze displays op de schaal kan leveren die Apple nodig heeft. Apple kijkt echter al verder naar de toekomst en is op zoek naar nieuwe schermtechnologieën voor volgende iPhones. Onder andere zodat Samsung niet meer nodig is. Dit gaat specifiek om micro-led-schermen.

Het bedrijf flirt al tijden met deze technologie. In 2014 nam Apple namelijk LuxVue over, een klein bedrijfje dat zich specialiseert in micro-led. Hoewel LuxVue zich voornamelijk bezighield met detectietechnologie, bijvoorbeeld om vingerafdrukken via ledlampjes te lezen, lijkt Apple nu stappen te zetten om daadwerkelijk met deze schermtechnologie aan de slag te gaan.

Dat is niet alleen het geval voor de nieuwe Apple Watch. Er zijn al geruchten dat de nieuwste versie van Apples smartwatch micro-led gebruikt. Ook de iPhone gaat mogelijk snel over op deze schermtechnologie. Volgens DigiTimes bestelt Apple namelijk een klein aantal soorten micro-led-schermen van zijn fabriek in Taiwan. Deze schermen zijn waarschijnlijk bedoeld om te testen of de technologie al klaar is om in toekomstige iPhones te gebruiken.

De berichten van DigiTimes over producten die Apple bestelt of maakt hebben wel een twijfelachtige reputatie. Het gaat dus enkel om geruchten. Toch is het niet meer dan logisch dat Apple werkt aan deze technologie. Micro-led heeft namelijk grote voordelen.

Waarom micro-led?

Micro-led levert niet alleen een betere beeldkwaliteit dan andere schermtechnologieën. Micro-led-schermen vragen ook minder stroom. Dit betekent dat toekomstige iPhones met micro-led-schermen langer met hun accu kunnen doen. Eerlijk is eerlijk: een zwakke accu blijft een probleem voor Apples smartphones. Door naast betere batterijen ook zuinigere hardware te maken wordt dat probleem aan twee kanten aangepakt.

