Dit is de grootste energieverslinder op iPhone (en dit doe je eraan)

Niets is zo irritant als een iPhone die halverwege de dag al behoorlijk leeg is. Dit is de grootste energieverslinder op bijna elke iPhone!

Batterijverbruik op de iPhone: dit is de grootste energieverslinder

Je iPhone heb je natuurlijk altijd bij je. Je begint de dag met een volle accu, maar zelfs als je de iPhone niet heel veel gebruikt is de batterij aan het eind van de dag behoorlijk leeg. Maar waar zijn al die procenten gebleven? En welke app op je iPhone zorgt er voor dit batterijverbruik?

Vaak ligt de schuld niet bij één grote boosdoener, maar bij een aantal verschillende functies die stiekem meer energie verbruiken dan je zou denken. Toch is er vaak een die het meeste van je acculading wegsnoept. Wij vertellen je welke functie dat is én wat je aan kunt doen om het stroomverbruik te beperken.

Display en always on

Een van de grootste energieverslinders is zonder twijfel het scherm. Vooral als je de helderheid van je iPhone erg hoog hebt staan, is dit best een aanslag op je batterijverbruik. Door de helderheid een tikkeltje lager te zetten, merk je al snel dat je batterij langer meegaat. Je hoeft de helderheid zeker niet op zijn laagst te zetten, maar dat overbelichte display is echt niet nodig.

Om de helderheid van je iPhonescherm in te stellen open het Bedieningspaneel en gebruik je de schuifbalk met het zonnetje. Maar met ‘Instellingen > Scherm en helderheid’ heb je nog meer opties om het scherm in te stellen.

Bij een recente iPhone kan ook het always on-scherm voor extra batterijverbruik zorgen. Hiermee blijft de achtergrond en de klok zichtbaar, zelfs wanneer je iPhone vergrendeld is. Door deze functie helemaal uit te zetten (of alleen de achtergrond) bespaar je de batterij meer.

Je stelt dit in via ‘Instellingen > Scherm en helderheid > Altijd aan’. Vervolgens zet je de opties uit bij ‘Toon achtergrond’, ‘Vervaag achtergrondfoto’ en ‘Toon meldingen’. Wil je ook de klok uitzetten? Dan moet je schuifknop ook bij ‘Altijd aan’ uitzetten.

