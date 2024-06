iPhone 17, Mac en Apple Watch worden héél dun (maar wil je dat ook?)

Apple lijkt van plan te zijn om in 2025 de iPhone, MacBook Pro en Apple Watch een stuk dunner te maken, maar is dat wel goed nieuws? Dit moet je weten.

iPhone, MacBook Pro en Apple Watch worden dunner

Vorige maand presenteerde Apple met de nieuwe M4 iPad Pro het dunste Apple-product ooit. Met een dikte van 5,1 mm is de 13-inch M4 iPro Pro zelfs nog dunner dan de iPod nano.

Kennelijk heeft Apple plannen om met de rest van de productlijn dezelfde richting op te gaan. Dit betekent dat de iPhone 17, Apple Watch en MacBook Pro in 2025 ook allemaal dunner worden.

Een nieuwe klasse Apple-apparaten

In de nieuwste editie van de Power On-nieuwsbrief meldt Mark Gurman van Bloomberg dat de nieuwe iPad Pro het begin is van een nieuwe klasse Apple-apparaten. Daarbij zou het de bedoeling zijn dat deze producten de dunste en lichtste producten in hun categorie zijn.

Gurman bevestigt hiermee een eerder bericht van The Information. Hij zegt dat de iPhone 17-serie een nieuw model krijgt met een heel nieuw ontwerp dat aanzienlijk dunner is dan de huidige iPhone-ontwerpen. Hij merkt ook op dat Apple werkt aan nieuwe versies van de MacBook Pro en iPad Pro die dunner zijn dan de huidige generatie.

Hoe stevig zijn de dunnere toestellen?

Bij het meest recente herontwerp in 2021 is de MacBook Pro met name juist dikker en zwaarder geworden. Dat herontwerp ging gepaard met de overgang van de MacBook Pro naar Apple Silicon en de terugkeer van poorten zoals MagSafe, HDMI en een SD-slot. Die trend komt nu dus weer ten einde en wordt zelfs omgekeerd.

Het is nog onduidelijk wanneer de dunnere versies van de MacBook Pro en Apple Watch op de markt komen. Het is wel duidelijk dat de M4 iPad Pro het begin is van het nieuwe design van Apple voor de volgende generatie. Daarbij is het de vraag of deze apparaten wel stevig genoeg zijn, zo was de iPhone 6 jaren geleden al veel te gemakkelijk te buigen. Gelukkig lijkt dat probleem bij de iPad Pro 2024 al verholpen te zijn.

Het is daarom de verwachting dat Apple bij de dunnere iPhone, Mac en Apple Watch de stevigheid van de apparaten ook kan garanderen. Zeker bij de iPhone en Apple Watch is het belangrijk dat de toestellen niet snel buigen. Een iPhone gaat anders al snel kapot in je broekzak en de Apple Watch moet niet met je pols meebuigen. We weten pas in 2025 of dit net als bij de iPhone 6 een probleem zal worden, maar de eerste reviews van de iPad Pro 2024 doen vermoeden van niet.

