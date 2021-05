Designer verzint iPhone M1 met bijzondere oplossing voor notch

Hoe ziet de iPhone van de toekomst eruit? Een designer deelt zijn visie over de iPhone M1 met een bijzondere oplossing voor de notch.

Lees verder na de advertentie.

iPhone M1 zonder notch

Over de iPhone van de toekomst is al veel geschreven. Komende generatie toestellen krijgt mogelijk een iets kleinere notch, maar er wordt ook al vooruit gekeken naar de iPhone zonder notch.

Designer Antonio De Rosa heeft een eigen idee over hoe die iPhone eruit zou kunnen zien. Dit is dus geen lek van Apple zelf, maar nadenken over de verschillende mogelijkheden is ook leuk.

In plaats van een inkeping voor de camera’s en sensoren in de huidige modellen van de iPhone, heeft De Rosa een iPhone bedacht die juist iets uitsteekt aan één zijde zodat daar de technologie gestopt kan worden. Hierdoor kan het camera-eiland ook iets hoger worden geplaatst, zodat deze minder in de weg zit voor je hand.

De kans is klein dat Apple dit design daadwerkelijk doorvoert, maar zoals De Rosa aangeeft op zijn website: “Conceptontwerp is geweldig en grappig: je kunt iets creëren dat praktisch niet bestaat, zonder grenzen. Dit is een concept om over de beste functies van een hypothetische iPhone 13 te dromen.” Alle afbeeldingen vind je op de website van De Rosa.

Wat we al wel weten over de iPhone 13

Maar hoe komt de iPhone 13 er dan wel uit te zien? Zoals gezegd lijkt de volgende iPhone een iets kleinere notch te krijgen, met daarnaast een extra groot camera-eiland. Mogelijk steekt dit camera-eiland iets meer uit, zodat het toestel wat dikker wordt.

Daarnaast beschikken de Pro-modellen waarschijnlijk over een 120Hz ProMotion-scherm, zoals we dat kennen van de iPad Pro. Daarnaast krijgt het toestel mogelijk een always on-scherm. Check ook onderstaande video met onze iPhone 13-verwachtingen.