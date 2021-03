Apple gaat gebruikers de mogelijkheid geven om losse updates op hun iPhone te installeren. Nu moeten deze beveiligingspatches nog in combinatie met een update voor het hele iOS-besturingssysteem worden geïnstalleerd.

Dat heeft 9to5Mac ontdekt in de broncode van iOS 14.5, de iPhone-softwareversie die binnenkort uitkomt. Volgens de website heeft Apple een optie aan het instellingenmenu toegevoegd waarin gebruikers kunnen aangeven hoe ze beveiligingsupdates willen installeren: los, of als onderdeel van een iOS-update.

Momenteel zijn losse updates, die bijvoorbeeld technische problemen oplossen, voor de iPhone altijd onderdeel van een bredere iOS-update. In de nieuwe situatie is het dus mogelijk om wél een nieuwe beveiligingsupdate te installeren, zonder aan de iOS-versie van je telefoon te sleutelen.

Hierdoor is het straks (in theorie) mogelijk om op een toestel met iOS 14 de beveiligingsupdates van iOS 15 te downloaden, de softwareversie die medio september verschijnt.

Sommige iPhone-gebruikers zijn huiverig om direct na verschijning van een nieuwe softwareversie over te stappen omdat deze kinderziektes kan bevatten.

Het is nog onduidelijk wanneer Apple de nieuwe functie officieel gaat introduceren. 9to5Mac speculeert dat dit mogelijk gelijktijdig met de uitkomst van iOS 14.5 gaat gebeuren, dat waarschijnlijk nog in maart gaat gebeuren. Op de Mac is het al een paar jaar mogelijk om losse beveiligingsupdates te installeren.

Op naar iOS 14.5

De eerstvolgende iPhone-softwareupdate is iOS 14.5. Deze versie wordt momenteel getest en laat gebruikers onder meer hun telefoon ontgrendelen met een mondkapje op. Ook krijgt iOS 14.5 de mogelijkheid om volgcodes te blokkeren. Deze beslissing zorgde voor een openbare botsing tussen Apple-ceo Tim Cook en Facebook-baas Mark Zuckerberg.

Volgens geruchten houdt Apple op 23 maart een geheel online evenement. Hierbij zou het bedrijf onder meer nieuwe AirPods, AirPods Pro en de iPad 2021 laten zien. Waarschijnlijk maakt men dan ook de releasedatum van iOS 14.5 bekend. Houd iPhoned daarom in de gaten via onze nieuwsbrief of app.

