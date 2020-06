Een Apple-logo op je iPhone dat continu van kleur verandert: het zou zomaar eens werkelijkheid kunnen worden. Apple denkt er namelijk aan om het beeldmerk met verschillende kleurtjes uit te rusten.

‘iPhone krijgt logo dat van kleur verandert’

Dat wordt duidelijk uit een door Apple ingediend patent bij USPTO, de Amerikaanse octrooienorganisatie. In het document staat dat het bedrijf een nieuwe lasertechniek wil gaan gebruiken om de achterkanten van hun telefoons te maken. De grootste wijziging is dat het iconische Apple-logootje op deze manier tussen kleuren kan wisselen.

Er worden namelijk verschillende kleurlaagjes over het logo gelaserd. Zodra je de iPhone een beetje kantelt en daardoor een andere kijkhoek krijgt, zie je dat het logo van kleur verandert. Het kleurenspectrum moet in ieder geval uit blauw, geel, groen en rood gaan bestaan. Grappig genoeg komen veel van deze kleuren terug in het Apple-logo van weleer.

Verder blijkt uit het patent dat Apple eraan denkt om de hele achterkant met deze nieuwe lasertechniek te produceren. In dat geval zou de hele behuizing van kleur kunnen veranderen door het toestel een beetje te kantelen. Zo’n glimmende achterkant hebben we overigens als eerder voorbij zien komen bij Android-telefoons, waaronder de OnePlus 8.

OnePlus 8

Te vroeg voor de iPhone 12?

Het gaat dus om een patent. Apple dient wekelijks tientallen van dit soort documenten in. Het is dus geen zekerheid dat de volgende iPhone met zo’n kleuren verwisselend logo wordt uitgerust. Bovendien lijkt het patent te vroeg te komen voor de iPhone 12, die medio september verwacht wordt. Recente geruchten wijzen erop dat dit model vanaf juli in productie gaat. Dit betekent dat het ontwerp en specificaties van het toestel zo goed als vastliggen.

