iPhone had succesvolste derde kwartaal ooit (en Apple verwacht nog meer)

De iPhone 16 is pas net uit, maar heeft er nu al voor gezorgd dat Apple het succesvolste derde kwartaal ooit beleefde met de iPhone. Het opvallendste: de iPhone 16 moet het zonder de belangrijkste functies doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone beleeft beste kwartaal

Begin september heeft Apple de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max uitgebracht. De toestellen hebben verbeterde camera’s, nieuwe processors én ondersteuning voor Apple Intelligence. Van dat laatste merken gebruikers vooralsnog weinig, want de functies zijn nog niet beschikbaar. Volgens nieuwe rapporten maakt dat niet uit, want Apple beleefde het succesvolste derde kwartaal ooit met de iPhone.

Apple presenteert de officiële cijfers pas op 31 oktober, maar onderzoeksbedrijf Canalys heeft nu al de eerste rapporten gedeeld. Hieruit blijkt dat Apple goede zaken heeft gedaan, want er werden nooit eerder zoveel iPhones verkocht in het derde economische kwartaal. Dat komt niet alleen door de vraag naar de iPhone 16, maar ook door de aanblijvende populariteit van de iPhone 15-serie.

Apple haalt Samsung bijna in

In het rapport van Canalys worden verschillende oorzaken genoemd voor het succesvolle derde kwartaal van de iPhone. Voor veel mensen die tijdens de pandemie een nieuwe telefoon hebben gekocht is het nu tijd om over te stappen naar een nieuw toestel. De iPhone 15 is nog steeds erg populair, waardoor zowel de iPhone 15 als de iPhone 16 in trek zijn. Het verschil tussen het marktaandeel van Samsung en Apple is in het derde kwartaal afgenomen, als enkel gekeken wordt naar de verkoop van smartphones.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung had in dit kwartaal 21 procent marktaandeel, bij Apple was dat 17 procent. Het verschil was in eerdere kwartalen veel groter, vooral Samsung heeft moeten inleveren. Voor de iPhone was het derde kwartaal al enorm succesvol, maar Apple heeft nog hogere verwachtingen voor de volgende periode. Dan zijn niet alleen de feestdagen, ook komt Apple Intelligence uit in de Verenigde Staten en een aantal andere landen.

iPhone 15 én iPhone 16 populair

Apple verwacht dat de komst van Apple Intelligence de iPhone 16 nog populairder zal maken. De eerste functies komen dit najaar beschikbaar, vermoedelijk eind oktober met iOS 18.1. Apple Intelligence moet er samen met de feestdagen voor zorgen dat de iPhone in het vierde kwartaal nog beter verkoopt dan in het derde kwartaal. In Europa komt Apple Intelligence pas later, dus hier zorgt de nieuwe techniek waarschijnlijk (nog) niet voor hogere verkoopcijfers.

Het is niet gek dat juist de iPhone 15 en de iPhone 16 populair zijn. Dit zijn Apple’s nieuwste iPhones én de enige toestellen die werken met Apple Intelligence. Op dit moment hebben alleen de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max ondersteuning voor de AI-functies van het bedrijf. Bovendien is de iPhone 15 Pro (Max) in prijs verlaagd, waardoor je de telefoon voor een gunstige prijs kunt aanschaffen.

Ben jij van plan om een nieuwe iPhone te kopen en wil je zeker zijn dat het toestel wordt uitgebreid met alle nieuwe features? Bekijk dan hier de laagste prijzen: