Volgens een nieuw gerucht komt Apple in 2022 met vijf nieuwe iPhones, waaronder een goedkoper model met een 6,7 inch-scherm en een Touch ID-sensor onder het scherm. Ook kondigt Apple in de eerste helft van het jaar een gloednieuwe iPhone SE aan.

Kuo: ‘Touch ID komt terug naar de iPhone in 2022’

Betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo kwam onlangs met zijn verwachtingen voor de iPhone-lineup in 2022. Volgens Kuo kondigt Apple volgend jaar twee goedkopere 6,1 inch- en 6,7 inch-iPhones aan. Beide modellen krijgen een prijs die lager is dan 1000 euro. Ook geeft Apple haar duurdere 6,1 inch- en 6,7 inch-Pro-iPhones een flinke upgrade.

Kuo benadrukt dat de iPhone-reeks van 2022 Touch ID onder het scherm zou kunnen krijgen. We hoeven de technologie dus nog niet te verwachten in de iPhone 13, die eind 2021 wordt verwacht. Wel krijgt de iPhone 13 volgens Kuo een aantal ‘indrukwekkende features’. Over welke features hij het heeft, is niet bekend.

Naast de terugkeer van Touch ID wordt een grote camera-upgrade genoemd in het rijtje van verwachtingen. De hoofdcamera krijgt naar verwachting een resolutie van maar liefst 48 megapixels. Ter vergelijking: de huidige iPhone 12-serie heeft ‘slechts’ een 12 megapixel-camera.

Apple kondigt in 2022 geen mini-iPhone meer aan, zo blijkt uit de uitspraken van de analist. Dit komt waarschijnlijk door tegenvallende verkoopaantallen van de iPhone 12 mini. Van de iPhone 13 kunnen we dit jaar nog wel gewoon een mini-versie verwachten.

Ook nieuwe iPhone SE met 5G en betere processor in 2022

Kuo voorspelde een paar maanden geleden dat de nieuwe iPhone SE in het eerste kwartaal van 2022 zou verschijnen. Dit bevestigt hij nu. De nieuwe iPhone SE krijgt naar verluidt een soortgelijk ontwerp als de bestaande 4,7-inch-iPhone SE. Ook krijgt de nieuwe iPhone SE waarschijnlijk 5G-ondersteuning en een snellere processor.

Een nieuw ontwerp laat dus nog even op zich wachten. Alle liefhebbers van de homeknop kunnen dan ook nog even in de handen wrijven. In 2023 krijgt de iPhone SE volgens een ander gerucht een voorkant-vullend scherm met een cameragaatje in plaats van een notch.

