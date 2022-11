Koopadvies: welke iPhone moet je kopen voor de feestdagen?

De feestdagen komen eraan en vanwege alle aanbiedingen een mooi moment om een nieuwe iPhone te kopen. Maar welke iPhone moet je nemen?

iPhone kopen voor de feestdagen

Nog voor de feestdagen word je bedolven onder de aanbiedingen tijdens de Black Friday-periode. Maar ook rond de kerstdagen barsten de aanbiedingen los.

Ben je van plan om een iPhone cadeau te geven voor Kerstmis? Of wil je zelf een nieuwe iPhone kopen voor de feestdagen? Wij laten zien welk toestel je het beste kunt kopen. Daarnaast zetten we er ook nog de huidige beste prijs voor je erbij.

Wil je de allerbeste iPhone die Apple op dit moment heeft? Dan moet je de iPhone 14 Pro (Max) nemen. Je krijgt dan een iPhone met de nieuwste A16-chip, het Dynamic Island en de beste iPhone-camera ooit (48 megapixel).

iPhone 13: niet de beste, maar wel betere koop

Toch is de beste iPhone niet per se de beste koop. Er zitten namelijk behoorlijk weinig verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 14. De smartphone ziet er vrijwel hetzelfde uit, de accuduur is zo goed als gelijk en de batterijduur scheelt ook erg weinig.

Je mist wel een paar functies zoals ongelukdetectie (Engels: Crash Detection) en noodoproep via satellieten, maar die laatste functie is niet eens beschikbaar in Nederland op dit moment. Ook is de camera van de iPhone 14 een tikje beter, maar heel veel scheelt dat niet.

Toch gaat je portemonnee het wel een stuk fijner vinden als je voor een iPhone 13 kiest. Want de iPhone 13 is nu zo’n 100 euro goedkoper dan de iPhone 14. En is er straks een aanbieding voor de iPhone 13? Dan wordt dat verschil alleen maar groter.

Kleine iPhone, kleine prijs

Vind je de reguliere iPhone 13 (of iPhone 14) te groot? Kies dan voor een iPhone 13 mini om te kopen voor de feestdagen. Je hebt dan alle functies van de reguliere iPhone 13, maar wel in een kleiner formaat.

De iPhone 13 heeft een schermformaat van 6,1 inch en het scherm van de iPhone 13 mini is met zijn 5,4 inch een stukje kleiner. Ook de prijs van de iPhone 13 mini is kleiner, want je bespaart zo’n 100 euro in vergelijking met zijn grotere broer.

iPhone 11: budget-alternatief met Face ID

Wil je vooral een goedkopere iPhone, maar vind je Face ID belangrijk? Check dan de iPhone 11. De iPhone 11 heeft veel van de functies die je ook nog steeds in nieuwe iPhones ziet.

Zo hebben alle iPhone 11-camera’s een 12 megapixel-resolutie (dus ook de voorste camera). Dankzij de A13-chip kun je bovendien nog wat jaartjes vooruit met de ondersteuning voor nieuwe iOS-versies. Daarnaast is hij ook nog eens te koop in verschillende leuke kleurtjes.

Je gaat natuurlijk wel wat functies missen. De camera niet zo goed voor het maken van foto’s bij weinig licht. Daarnaast heeft de iPhone 11 geen ondersteuning voor 5G en heeft hij nog een lcd-scherm.

Goedkope iPhone met razendsnelle chip

Vind je Face ID niet zo belangrijk en wil je een goedkope iPhone die ook nog eens lang iOS-updates krijgt? Dan is de iPhone SE 2022 het toestel dat je moet kopen voor de feestdagen. Deze budget-iPhone van Apple heeft een A15-chip (net als de iPhone 13).

Het toestel wel een oude look. Dat betekent dat de smartphone een thuisknop heeft met Toch ID (er is dus geen Face ID). Ook heeft deze iPhone SE 2022 een lcd-display van 4,7 inch. Verder vind je achterop het toestel maar één camera (van 12 megapixel).

Het toestel wel een oude look. Dat betekent dat de smartphone een thuisknop heeft met Toch ID (er is dus geen Face ID). Ook heeft deze iPhone SE 2022 een lcd-display van 4,7 inch. Verder vind je achterop het toestel maar één camera (van 12 megapixel).