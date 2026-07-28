Dit is normaliter het slechtste moment om een iPhone te kopen, maar dit jaar niet

Maurice Snijders
Maurice Snijders
28 juli 2026, 8:23
2 min leestijd
Dit is normaliter het slechtste moment om een iPhone te kopen, maar dit jaar niet

Over het algemeen is de zomer helemaal geen goed moment om een nieuwe iPhone te kopen – dit jaar is echter een uitzondering, dus sla je slag!

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Nu een iPhone kopen is dit jaar ineens een goed moment

Twijfel je over de aanschaf van een nieuwe iPhone? Normaal gesproken is de zomer het slechtste moment om een nieuw model te kopen. Apple presenteert in september immers de volgende generatie, waardoor je voor hetzelfde geld al snel een verouderd toestel in handen hebt. Dit jaar is de situatie alleen anders.

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Waarom je normaliter beter kunt wachten

Apple brengt nieuwe iPhones vrijwel ieder jaar in september uit. Daarom luidt het advies meestal om in juli of augustus geen nieuwe iPhone meer te kopen. De huidige modellen zijn dan bijna een jaar oud, terwijl de opvolgers al voor de deur staan. Bovendien dalen de prijzen van oudere iPhones vaak kort na de introductie van een nieuwe generatie.

Dit jaar lijkt dat advies minder vanzelfsprekend. Volgens verschillende analisten krijgt Apple te maken met hogere productiekosten, onder meer door duurdere onderdelen. Daardoor zouden vooral de nieuwe iPhone 18 Pro-modellen flink duurder worden dan hun voorgangers. Daarbij zijn de verbeteringen van de aankomende modellen deze keer waarschijnlijk niet voor iedereen heel erg interessant.

18 pro duurder

iPhone 17-serie

Dat maakt de huidige iPhone 17-serie nu dus een stuk aantrekkelijker. Waar je normaliter wacht op de nieuwste generatie, kan het nu juist voordeliger zijn om een iPhone 17 of iPhone 17 Pro te kopen. Je profiteert dan van de belangrijkste moderne functies, zonder de verwachte prijsverhoging van de volgende generatie.

Ben je niet per se op zoek naar de nieuwste technologie, dan is het zelfs de moeite waard om naar aanbiedingen voor oudere modellen te kijken. Er verschijnen nu steeds vaker interessante kortingen bij winkels en providers. Natuurlijk blijft het een afweging. Wil je graag de nieuwste camera’s en de snelste chip, dan is wachten op de iPhone 18 Pro (Max) nog steeds de beste keuze. Ben je vooral op zoek naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, dan kun je beter nu al toeslaan!

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Bron afbeelding: Apple
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