‘iPhone krijgt de komende jaren geen vingerafdrukscanner onder het scherm’

Volgens een bekende lekker hoeven we de komende jaren geen iPhone te verwachten met Touch ID onder het scherm. Omdat Face ID met een mondkapje goed genoeg werkt, heeft Apple geen plannen om de vingerafdrukscanner terug te brengen.

‘Geen Touch ID op nieuwe iPhones’

Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan de terugkeer van Touch ID op de iPhone. Het zou daarbij gaan om een vingerafdrukscanner onder het scherm zoals de Samsung Galaxy S22 bijvoorbeeld ook heeft.

De bekende Apple-insider Ming-Chi Kuo voorspelde eerder dat Apple in 2023 een iPhone uit zou brengen met Touch ID én Face ID. Daar komt hij nu op terug. Hij verwacht dat de vingerafdrukscanner zowel volgend jaar als in 2024 geen comeback zal maken op high-end iPhones. De voordelige iPhone SE 2022 heeft overigens nog wel een ouderwetse thuisknop met Touch ID.

Face ID werkt inmiddels ook prima met een mondkapje

Dat roept de vraag op of we überhaupt ooit een iPhone zullen zien met vingerafdrukscanner onder het display. De voornaamste reden om Touch ID terug te brengen, was om gebruikers een extra manier te geven om hun iPhone te ontgrendelen in coronatijd. Vanaf iOS 15.4 kun je Face ID echter ook gebruiken met een mondkapje. Bovendien lijkt de pandemie op zijn einde te lopen.

Face ID is een blijvertje

Er was überhaupt nooit sprake van dat Apple Face ID vaarwel zou zeggen. Gezichtsherkenning werkt in veel gevallen veel gemakkelijker dan je vingerafdruk scannen.

Wel werkt Apple aan een methode om de notch, die nodig is voor de achterliggende techniek, langzaam uit te faseren. Op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max wordt hij vervangen door twee kleine gaatjes in het scherm. Dat levert een nogal controversieel design op dat lang niet iedereen bekoort.

