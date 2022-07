iPhone stopt kogel en redt leven van soldaat, maar legt wel het loodje 

Een iPhone heeft het ultieme offer gebracht en een kogel opgevangen die eigenlijk voor een soldaat uit Oekraïne was bedoeld. iPhoned vertelt je wat er precies gebeurd is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone redt leven van soldaat door kogel op te vangen

De iPhone kan wel tegen een stootje en dat zie je ook in de recente iPhone13-reclame op televisie. Maar na een flinke klap moet ook de iPhone meestal het onderspit delven.

Het klinkt ongelooflijk en misschien moet je het ook met een flinke korrel zout nemen, maar het kan nog gekker. Een iPhone heeft namelijk het leven gered van een soldaat in Oekraïne. Dit was onlangs te zien in een filmpje dat werd gedeeld op Twitter en op Reddit.

In de video zie je dat de soldaat de iPhone uit zijn tas haalt. De achterkant van de iPhone heeft een flinke tik van een kogel gekregen. Het glas is compleet gebarsten en de iPhone is onbruikbaar. Je krijgt ook nog even de voorkant te zien en ook daar komt er een enorm gehavend scherm tevoorschijn.

In het twitterbericht hieronder zie je in de tweede video de iPhone die door de kogel is geraakt. In het filmpje wordt er kort iets gezegd over de iPhone. Er wordt vrij vertaald iets gezegd als: “iPhone redt levens”.

Het lijkt erop dat de iPhone in kwestie een iPhone 13 Pro is. Het zou ook een iets ouder model kunnen zijn zoals de iPhone 12 Pro. Daarnaast draagt de soldaat waarschijnlijk een kogelvrij vest dat mogelijk ook de nodige (extra) bescherming heeft gegeven tegen de kogel. Toch is goed om te zien dat de soldaat het verhaal nog na kan vertellen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!