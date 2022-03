Apple-event 2022: dit zijn de nieuwe iPhone-kleuren en hoesjes

Hoera! Er is weer een nieuwe iPhone-kleur verschenen. iPhoned vertelt je welke nieuwe iPhone-kleuren en welke iPhone-hoesjes er tijdens het Apple-Event aangekondigd zijn.

Apple-event 2022: nieuwe kleuren iPhone

Tijdens het event in 2021 werd er voor de iPhone 12 zelfs twee nieuwe kleuren aangekondigd. Dit toestel was al in 2020 verschenen, maar toen werd er tijdens het Apple-event een paarse versie getoond. Apple had toen deze nieuwe kleur voor de iPhone 12 en iPhone 12 mini onthuld tijdens de keynote.

Apple-ceo Tim Cook presenteerde de nieuwe kleur hoogstpersoonlijk. Echter, deze nieuwe tint iPhone leek een opvulling voor het missen van een nieuwe smartphone bij dat event.

Dit jaar deed Apple hetzelfde, want de iPhone 13 heeft nu twee versies met een groene kleur gekregen. De ‘iPhone 13 Alpine Green’ (Alpengroen) en ‘IPhone 13 green’ (Groen) zijn binnenkort in Nederland te bestellen. Het is onduidelijk hoe groot de voorraad is, maar met de paarse iPhone 12 liep de levertijd destijds snel op.

iPhone 13 (Alpen)groen kopen

Beide versies van de groene iPhone 13 komen met opslagopties van 128 GB, 256 GB en 512 GB. De prijzen beginnen bij 809 euro. Vanaf 11 maart (14:00 uur) kun je iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max in het alpengroen en iPhone 13 en iPhone 13 mini in het groen kopen. Vanaf vrijdag 18 maart zijn ze leverbaar.

Ook nieuwe kleuren: iPhone 13-hoesjes

Apple houdt van kleur en daarom heeft de techgigant ook nieuwe iPhone-hoesjes uitgebracht met vrolijke kleuren. Deze keer zijn het wat minder hoesjes dan normaal. Het gaat om verschillende siliconen MagSafe-hoesjes voor de iPhone 13. Ze zijn in de volgende kleuren verkrijgbaar: geel, blauw, oranje en donkergroen. Apple noemt de kleuren: citroenzeste, mistblauw, nectarine en eucalyptus. Verder zijn er ook weer nieuwe lederen hoesjes beschikbaar.

Meer aankondigingen tijdens Apple-event

Het Apple-event heeft als naam ‘Peek Performance’ gekregen en begon op 8 maart om 19:00 uur. Tijdens het Apple-event werden naast de nieuwe kleuren voor de iPhone 13 en de hoesjes nog veel meer aankondigingen gedaan. Wil je weten wat precies? Check alle aankondigingen via de linkjes hieronder.