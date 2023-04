Dit zegt de kleur van je iPhone over jou (maar wil je dat wel weten?)

De iPhone is te koop in verschillende kleuren. Maar zegt de iPhone-kleur eigenlijk iets over jou? Volgens deze expert wel.

Dit zegt de iPhone-kleur over jou

Een knalgele iPhone 14? Of misschien een felrode iPhone SE 2022? Wanneer je een nieuwe iPhone koopt is de kleur ook iets waar je rekening mee moet houden, of toch niet?

Voor sommige iPhone-liefhebbers maakt het helemaal niets uit, want er ‘komt toch een hoesje omheen’. Maar anderen zweren bij een bepaalde tint voor hun nieuwe Apple-aanwinst. Maar wat zegt de kleur van je iPhone eigenlijk over jou?

Kate Smith, internationaal kleurexpert, zegt dat de kleur iets over je karakter kan vertellen. Zo zijn bezitters van een gele iPhone vaak optimistisch en vrolijk. Een paarse iPhone-bezitter heeft juist veel waardering voor iedereen om hem of haar heen (of zijn enorm fan van ‘Lavender Haze’ van Taylor Swift).

Iemand met een rode iPhone staat graag in het middelpunt van de aandacht. Zwart is vaak de keuze voor iemand die juist heel zelfverzekerd is. Kies je voor een groene iPhone? Dan heb je volgens deze kleurexpert een slimme keuze gemaakt. Want dan ben je erg intelligent.

Kleuren zeggen iets over persoonlijkheid

Maar volgens Axel Buether (van het Duitse instituut over kleurenpsychologie) moeten we het niet zo nauw nemen. Kleuren zeggen inderdaad wel iets over je persoonlijkheid en je leefomgeving, maar die van je iPhone heeft daar verder niet veel mee te maken.

