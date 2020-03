Populaire apps als Accuweather, Hotels.com, The Wall Street Journal en TikTok kunnen zien wat jij op je iPhone-klembord bewaart. Wat de programma’s hiermee doen is onduidelijk. Er zit voorlopig niets anders op dan voorzichtig zijn, want een oplossing is er nog niet.



iPhone-klembord in iOS 13.3 is niet privé

Dat hebben twee iOS-ontwikkelaars ontdekt. Tommy Musk en Talal Haj Bakry zijn op onderzoek uitgegaan en concluderen dat zo’n 50 apps, waaronder The Wall Street Journal en TikTok, de inhoud van het klembord van iPhone-gebruikers kunnen inzien. Dit gebeurt zonder medeweten van de telefoonbezitters.

De spionerende apps kunnen alleen tekst inzien, en dus bijvoorbeeld geen pdf-bestanden. Desalniettemin zorgt dit ervoor dat de spionerende apps bijvoorbeeld medische gegevens, wachtwoorden of andere privacygevoelige gegevens kunnen inzien.

In totaal onderzochten Musk en Haj Bakry 56 populaire programma’s uit verschillende categorieën van de App Store. Hieruit blijkt dat onder meer The Wall Street Journal, de games Bejeweled en PUBG Mobile, TikTok en bel-app Viber in theorie kunnen zien wat er op jouw klembord staat. Ook het Chinese sociale netwerk Weibo en de Russische nieuws-app Russia Today maken zich schuldig.

Er is momenteel nog geen kant-en-klare oplossing voor het probleem. De onderzoekers roepen Apple daarom op om het spionagegedrag aan banden te leggen middels een volgende iOS-update. Musk en Haj Bakry vinden het vooral opmerkelijk dat apps niet duidelijk maken wat ze met de gegevens doen. Ze leveren enkel bewijs dat het gebeurt.

Meer over iOS 13.3

Eind vorig jaar bracht Apple iOS 13.3 uit. De software-update voegde onder meer een nieuwe Schermtijd-functie en de mogelijkheid om Animoji en Memoji te blokkeren toe. Inmiddels is de publieke bèta van iOS 13.4 in volle gang. Apple zet de afgelopen jaren steeds meer in op privacy, maar of het privé maken van klemborden ook op de planning staat is onduidelijk. In ons overzicht van iOS 13.4-functies zie je wat je wel mag verwachten van de volgende softwareversie.

