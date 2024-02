We zitten allemaal teveel naar onze iPhone te kijken en dat is slecht, heel slecht. Een nieuw onderzoek vertelt hoe kwalijk het eigenlijk is.

Te vaak op je iPhone kijken is slecht voor je (en dit is waarom)

Stiekem weten we het allemaal wel: als je heel veel op je iPhone kijkt of veel achter een scherm zit is dat niet bevordelijk voor je gezondheid. Maar hoe slecht is het nou echt?

Een recent onderzoek geeft daar een duidelijk antwoord op. Meer dan zeven uur schermtijd per dag is slecht voor je gezondheid en kost (in dit geval de Amerikaanse economie) jaarlijks 73 miljard dollar. In het onderzoek is te lezen dat je onder andere last kunt krijgen van vermoeide ogen, nekpijn, slaapproblemen en klachten van het bewegingsapparaat.

Het verslag is geschreven door de American Optometric Association (AOA) in samenwerking met Deloitte Access Economics. Volgens de onderzoekers hoef je niet meteen je iPhone in de hoek te gooien, want je kunt er vrij makkelijk iets tegen doen.

Volgens Ronald Benner van AOA is het zelfs heel makkelijk. Even niet naar je (iPhone-)scherm kijken is de makkelijkste oplossing. Dat doe je het makkelijkst met de 20-20-20 regel. Zit je 20 minuten achter een beeldscherm, dan moet je 20 seconden ergens anders in de verte kijken op zo’n 20 voet afstand (dit is ongeveer 6 meter).

Maar er zijn nog meer zaken waar je op kunt letten. Zo moet je proberen om minder apparaten te gebruiken, want vooral het wisselen tussen schermen is funest. Zorg er in ieder geval voor dat je goed zit en zowel je bureau als je stoel op de juiste hoogte staan.

Zet je scherm zo neer (of houdt hem zo vast) dat je geen last van reflecties hebt. Neem daarnaast altijd even pauze wanneer je last van je nek of ogen krijgt en laat je ogen regelmatig controleren.

