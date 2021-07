‘iPhone-camera kan in de toekomst je temperatuur meten’

Apple heeft onderzoek gedaan naar een cameratechnologie die de temperatuur van een gefotografeerd object kan bepalen. De technologie zou in de toekomst kunnen worden ingezet als nieuwe gezondheidsfunctie van de iPhone.

Gerucht: je iPhone weet straks of je koorts hebt

De Apple Watch staat bekend als de belangrijkste schakel in Apples doel om gebruikers een gezondere levensstijl te kunnen bieden. Een onlangs onthulde patentaanvraag laat echter zien dat ook de iPhone en iPad een rol kunnen spelen in het bewaken van je gezondheid. Het zou kunnen betekenen dat de welbekende, vervelende thermometers binnenkort misschien niet meer nodig zijn.

Apple heeft een nieuwe technologie gepatenteerd die zich bezighoudt met het meten van de temperatuur van een willekeurig object, zo meldt AppleInsider. Hoewel de bron maar weinig voorbeelden noemt van het gebruik van de technologie, spreekt de patentaanvraag voornamelijk over “het meten van de lichaamstemperatuur”.

Onderdeel van het patent

Een losstaand camera-accessoire voor de iPhone?

De tekening waarnaar Apple in het patent verwijst, lijkt een losstaand lens-accessoire af te beelden. Het is mogelijk dat Apple de technologie geen permanent onderdeel van de iPhone-camera wil maken. Wie weet kan het accessoire tijdelijk worden toegevoegd wanneer een gebruiker de temperatuur wil meten.

Dit schetst het idee dat de gebruiker extra betaalt om van de technologie gebruik te kunnen maken. Het is echter nog veel te vroeg om hier uitspraken over te doen. Het patent is nog niet aan Apple toegekend. Zelfs als dit wel het geval was, is de technologie nog in een enorm vroeg stadium. Het duurt hoe dan ook nog jaren voordat we een soortgelijke technologie van Apple zullen gaan zien.

Een groot deel van Apples patenten eindigt uiteindelijk niet als daadwerkelijk product in de handen van de consument. Toch begint iedere nieuwe technologie bij een simpele tekening. Nieuwtjes zoals deze blijven dan ook altijd interessant.

