iPhone-irritaties: dit vindt echt iedereen vervelend!

De iPhone is een uitstekende smartphone, maar toch zijn er ook een paar zaken die ontzettend vervelend zijn. Dit zijn de grootste irritaties op de iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De grootste iPhone-irritaties op een rij

De iPhone heeft veel functies die ontzettend handig zijn. Zo werken alle Apple-apparaten perfect samen en is iOS 16 een ontzettend goed besturingssysteem. Toch zijn er een paar onderdelen die zelfs op de nieuwste iPhone nog flinke kopzorgen geven. Deze iPhone-irritaties vindt iedereen echt vervelend!

1. Siri, stil eens!

De spraakassist op je iPhone kan soms best handig zijn: even vragen wat de weersverwachting is wanneer je net de jas pakt, of je televisie uitzetten als je naar bed gaat. Makkelijk toch?

Toch irriteert Siri regelmatig en wordt de stemassistent soms net wat té vaak geactiveerd, terwijl je helemaal geen ‘Hey, Siri’ hebt gezegd. Dit kan gebeuren tijdens het kijken van een YouTube-video of als je even met je vrienden aan het praten bent. Meestal krijgt Siri daarna de volle laag. Dat moet toch wel beter kunnen?

2. Stijgende prijzen voor de iPhone

Alles wordt duurder, maar bij de iPhone zijn sommige prijzen écht hoog. Een iPhone 14 Pro Max kost nu zo’n € 1.258,99. Maar koop je bij Apple de iPhone met de meeste opslag (1 TB) dan ben je 2126 euro kwijt!

Volgens sommige geruchten zal de prijs bij de iPhone 15 wederom stijgen. Dan is het nog maar de vraag met hoeveel euro de prijs dit jaar omhoog kruipt. Ook komt er dit jaar misschien een iPhone 15 Ultra. En als we even naar de Apple Watch Ultra kijken, dan zal de prijs van deze top-iPhone nog een stuk hoger zijn!

3. (Te) gesloten systeem

Er is een reden dat apparaten in Apple’s ecosysteem zo goed met elkaar werken. Het is een gesloten systeem en Apple laat niet zomaar andere partijen toe. Daarnaast stelt het bedrijf uit Cupertino ook nog eens strenge eisen aan andere apparatuur.

Dat biedt veel voordelen voor de iPhone, dat geven we meteen toe, maar er kleven ook flinke irritaties aan. Zo word je eigenlijk gedwongen altijd hardware te gebruiken die door Apple goedgekeurd is. En als een ander apparaat dan toch samen kan werken met de spullen van Apple, werkt het lang niet zo fijn.

4. Batterijduur is nog steeds matig

De iPhone 14 Pro Max heeft een flinke accu, maar ook deze smartphone moet na een hele drukke dag aan de lader. Je kunt natuurlijk het always on-scherm uitzetten en de helderheid omlaag schroeven, maar dat zou toch niet moeten? Apple blijft maar beknibbelen op de grootte van de accu en dat is gewoon jammer.

5. Bestanden delen: blijft vervelend buiten Apple

Wanneer je bestanden wilt delen is dat vrij makkelijk via AirDrop. Maar dan moeten beide gebruikers wel een Apple-apparaat hebben. Wil je een foto delen met een Android-gebruiker? Dan moet je die doorsturen via WhatsApp of ergens online zetten. Om over het delen van andere bestanden maar niet te spreken.

6. Autocorrectie

Het toetsenbord van je iPhone heeft een hele handige autocorrectie-functie en daarmee worden fouten meteen voor je gefixt. Handig! Dat zeker! Maar toch zorgt de functie vaak voor irritaties op de iPhone. Vooral wanneer je regelmatig Engelse woorden (of zinnen) typt, gaat het mis. Daar mag wel eens flink aan gesleuteld worden.

7. Meer opties om je iPhone aan te passen

Je mag steeds meer aanpassen op je iPhone, maar bij sommige zaken blijft Apple star. Zo is het bijvoorbeeld nog steeds niet mogelijk om apps waar je maar wilt neer te zetten op het beginscherm (ze blijven altijd op een soort onzichtbaar raster staan).

Het lockscreen kun je inmiddels flink aanpassen, maar ook daar blijft Apple stug volhouden. Je kunt bijvoorbeeld nog steeds niet het zaklamp-icoontje verwijderen. Dat soort iPhone-irritaties moeten toch echt opgelost worden, Apple?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer iPhone-irritaties

Natuurlijk zijn er nog veel meer iPhone-irritaties. Denk bijvoorbeeld aan de iCloud-opslag die je van Apple krijgt. Die 5 GB heb je binnen no-time vol. En dan? Dan moet je gaan betalen.

Dit was slechts een greep uit onze persoonlijke irritaties. Welke iPhone-irritaties loop jij tegenaan? En waar gaat jouw bloed van koken? Laat het ons weten in de comments!

Zo krijg je altijd het meest recente Apple-nieuws

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!