Jouw iPhone, iPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden (door Apple zelf)

Ben je van plan om geld te verdienen aan je oude Apple-apparaat? Dan hebben we slecht nieuws, want je iPhone, iPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden.

Apple Trade In

Ga je binnenkort een nieuw Apple-apparaat halen? Het is dan eenvoudig om nog wat geld te verdienen aan je huidige iPhone, iPad of Apple Watch, want die zijn een bepaald bedrag waard. Apple heeft met Apple Trade In een eigen programma voor het inleveren van devices. Met deze dienst kun je jouw huidige toestel inruilen bij het aanschaffen van een nieuw Apple-apparaat. Zo krijg je gemakkelijk korting op je nieuwe iPhone, iPad of Apple Watch.

Helaas is die korting in januari 2026 lager geworden voor de meeste Apple-apparaten. De inruilwaarde van alle toestellen is verlaagd bij Apple Trade In. Dat is slecht nieuws, want je iPhone, iPad en Apple Watch zijn daardoor veel minder waard geworden. Apple heeft geen toelichting gegeven bij de doorgevoerde prijsverlagingen, terwijl het gaat om aanpassingen bij vrijwel alle apparaten. Je krijgt in 2026 dus minder geld voor het opsturen van jouw Apple-toestel.

Lagere inruilwaarde

Apple heeft de inruilwaarde van het merendeel van alle iPhones, iPads en Apple Watches verlaagd. Bij Apple Trade In kun je een groot aantal eerdere toestellen inleveren voor korting op je nieuwe apparaat. Die korting is in 2026 lager dan in 2025, al verschilt het per device hoeveel Apple de inruilwaarde heeft verlaagd. Vooral de uitvoeringen van de iPhone Pro Max en de Apple Watch Ultra zijn minder waard geworden. Dit zijn de verschillen:

iPad Inruilwaarde 2025 Inruilwaarde 2026 iPad Pro 750 euro 725 euro iPad Air 505 euro 500 euro iPad 215 euro 215 euro iPad mini 330 euro 315 euro

Je iPhone, iPad en Apple Watch zijn dus veel minder waard geworden in 2026. Waar bij bepaalde modellen het prijsverschil slechts vijf euro is, zijn andere uitvoeringen maar liefst vijftig euro minder waard geworden. Dat is een behoorlijk verschil, waardoor je jouw volgende apparaat met minder inruilkorting in huis haalt. Ga je een nieuwe iPhone, iPad of Apple Watch halen? Dan kun je jouw huidige device beter niet bij Apple zelf inleveren.

Apple-apparaten inleveren

Ga je een nieuwe iPhone, iPad of Apple Watch kopen en wil je graag besparen op je volgende toestel? Het is verstandig om je huidige apparaat in te ruilen of door te verkopen. Bij Apple Trade In is de inruilwaarde van alle toestellen doorgaans lager dan bij andere aanbieders. Met de recente prijsverlagingen is dit verschil nog groter, waardoor je jouw iPhone, iPad en Apple Watch beter via een andere weg kunt doorverkopen of inleveren.

Je iPhone, iPad en Apple Watch zijn bijvoorbeeld meer waard bij Trade in. Daar kun je jouw toestel verkopen tegen een hogere prijs dan je bij Apple’s service zou krijgen. Heb je een oud toestel thuis liggen, dat je niet meer gebruikt? Verkoop het apparaat dan via Trade in, zodat je geld verdient met jouw ongebruikte apparaat. Bekijk hier hoeveel geld je aan ieder toestel kunt verdienen: