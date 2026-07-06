Met iOS 27 krijgt je iPhone er weer een paar hele leuke functies bij. Wij zetten de leukste voor je op een rij!

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Dit zijn 7 nieuwe functies die je iPhone straks krijgt met iOS 27

iOS 27 komt eraan en Apple stopt weer een hoop nieuwe functies in je iPhone. De update draait echter niet alleen om nieuwe AI-functies, maar ook om handige kleine verbeteringen die je waarschijnlijk elke dag gaat gebruiken.

1. Achtergrond uitbreiden

Een van de leukste vernieuwingen zit in je toegangsscherm. Heb je een mooie foto als achtergrond, maar past hij nét niet lekker? Dan kan iOS 27 de foto automatisch groter maken. De iPhone verzint er als het ware een stukje achtergrond bij, zodat je foto beter op het scherm past.

2. Tabbladen automatisch groeperen in Safari

Ook Safari wordt slimmer. Heb je twintig tabbladen openstaan, omdat je tegelijk een vakantie plant, een recept zoekt en nieuwe schoenen bekijkt? Dan kan Safari je tabbladen automatisch in groepjes zetten.

3. Agenda en herinneringen worden beter

Herinneringen en Agenda worden ook makkelijker in gebruik. Je hoeft straks niet meer alles netjes in te vullen. Typ gewoon iets als: ‘Bel mama morgen om 3 uur’ en je iPhone snapt zelf de datum en tijd. Lekker makkelijk.

4. Berichten met Android-gebruikers

Berichten krijgt eindelijk een handige verbetering voor gesprekken met Android-gebruikers. Je kunt straks ook op een specifiek groen bericht reageren. Dat kon al tussen iPhone-gebruikers, maar nu dus ook met mensen zonder iPhone.

5. Wallet krijgt nieuw uiterlijk

In Wallet worden pasjes beter weergegeven en je kunt er meer toevoegen. Denk aan klantenkaarten, cadeaubonnen en lidmaatschappen. Soms krijg je er ook extra functies bij, bijvoorbeeld om meteen je klantenpunten te bekijken of een route te openen.

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6. Opdrachten maken wordt makkelijker

Verder wordt Opdrachten een stuk minder ingewikkeld. Je kunt straks gewoon typen wat je wilt, bijvoorbeeld: ‘Zet elke avond mijn wekker en dim de lampen.’ Apple Intelligence maakt daar dan zelf een opdracht van.

7. Camera met Siri

Tot slot krijgt de Camera-app een nieuwe Siri-stand. Richt je camera ergens op en Siri kan vertellen wat het is. Een plant, dier, gerecht of film.

Meer over iOS 27

De uiteindelijke release van iO27 valt tegelijkertijd met de nieuwe iPhones. Dit zal ergens in september zijn. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je niks mist van iOS 27!