Je iPhone heeft een instelling die je batterijduur stiekem flink kan verlengen. Toch laat bijna iedereen deze handige functie links liggen.

Deze iPhone-instelling geeft meer batterijduur (maar bijna niemand gebruikt ‘m)

Nou denk je misschien meteen dat het de Energiebesparingsmodus is. En hoewel deze functie ook helpt om meer uit je batterij te halen, is het niet de functie de we bedoelen. Nee, de functie die wij bedoelen is het aanzetten van 4G (en daarmee het uitschakelen van 5G).

Met 5G verbruikt je iPhone meer energie, vooral op plekken waar het signaal wisselt of zwak is (wat vaker voorkomt dan je denkt). De iPhone schakelt dan constant tussen 4G en 5G, en dát kost nog eens extra stroom plus batterijduur. Vaak heeft Apple de functie standaard op ‘5G automatisch’ of ‘5G aan’ staan. Vooral ‘5G aan’ is een grote stroomvreter.

In dat geval kun je beter je gesprekken en data via de 4G-verbinding laten lopen. Vaak geeft 5G geen merkbaar snelheidsvoordeel in dagelijkse apps, zoals WhatsApp, Instagram, Safari. Sneller is dus niet altijd beter.

Zo stel je de iPhone in om altijd 4G te gebruiken Open de ‘Instellingen’; Kies voor de optie ‘Mobiel Netwerk’; Kies voor ‘Opties voor mobiele data’ . Heb je meerdere simkaarten? Dan tik je op je simkaart onder ‘Simkaarten’ en kies je daarna voor ‘Gesprekken en data’; Vervolgens kies je de optie ‘4G’.

Als je instelling op ‘5G automatisch’ stond gebruikt je iPhone de snellere verbinding alleen wanneer dat nodig is. Dit scheelt al wat in de batterijduur, maar het kan altijd beter door de ‘4G’-functie aan te zetten op de iPhone.

Hoeveel je precies kunt besparen door deze iPhone-instelling aan te zetten scheelt per telefoon. Vooral bij oude iPhones kan het veel schelen. Zo blijkt uit een oude test van tom’s guide met een iPhone 12 dat die het bijna twee uur langer vol kan houden.

