Wil jij je oude iPhone inruilen? Dan zijn dit de beste opties

Heb jij de iPhone 15 besteld, maar heb je nog een oude telefoon liggen? Je kunt je oude iPhone op verschillende manieren inruilen, dit zijn de beste opties!

Oude iPhone inruilen

Apple heeft de nieuwe iPhone aangekondigd! De iPhone 15 is sinds vorige week te pre-orderen en verschijnt morgen in de winkels. Als je de nieuwe iPhone hebt besteld, krijg je de telefoon deze vrijdag al thuis afgeleverd. Dat is tenminste te hopen, want de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben inmiddels te maken met flinke levertijden. Toch is het al slim om nu al te kijken naar opties voor het inruilen van je oude iPhone.

Zodra je de nieuwe iPhone 15 eindelijk hebt, is de kans namelijk groot je oude telefoon ergens in een lade verdwijnt. Je gebruikt het toestel vermoedelijk nog maar weinig, waardoor het inruilen van de iPhone mogelijk een betere optie is. Vaak krijg je dan nog behoorlijk wat geld terug, afhankelijk van waar je het toestel inlevert. Wij zetten de mogelijkheden voor je onder elkaar!

1. Inruilen bij KPN

Bij KPN kun je kiezen uit verschillende opties bij het inruilen van jouw oude iPhone. Bij zowel de iPhone 15 Pro (Max) als de iPhone 15 (Plus) krijg je tot wel 500 euro terug bij het inleveren van je vorige toestel. Hoe hoog dit bedrag is verschilt natuurlijk per telefoon. Zo krijg je bij een iPhone 14 Pro 128 GB die nog als nieuw uitziet maar liefst 579 euro terug.

Kies je ervoor om een iPhone 15 bij KPN te kopen? Dan krijg je bij het inruilen van je oude iPhone ook nog een bonuswaarde van 65 euro. Dat betekent dat je in totaal 644 euro terugkrijgt, waardoor de iPhone 15 in één keer een stuk goedkoper wordt. Ben je benieuwd hoeveel je terugkrijgt voor je oude iPhone bij KPN? Bekijk dan hier hoe jouw iPhone in kunt ruilen voor de nieuwe iPhone 15:

2. Inruilen bij Apple zelf

Bij genoeg aanbieders kun je een oude iPhone inruilen bij het kopen van een nieuw toestel. Koop je de nieuwe iPhone altijd bij Apple zelf? Dan kun je ook daar je oude apparaat inleveren. Het grote nadeel is dat je bij Apple vaak (veel) minder geld voor je vorige iPhone krijgt, dan bij andere aanbieders. Dit is overigens afhankelijk van het land waarin je de iPhone koopt, want er zijn flinke verschillen tussen Nederland en België.

In Nederland liggen de prijzen bij Apple’s Trade In namelijk véél hoger dan in België. Waar je in Nederland tot 730 euro terugkrijgt voor een iPhone 14 Pro, blijft dit bedrag in België steken op slechts 510 euro. Een enorm verschil dus, waardoor het van je locatie afhangt of het inruilen van je iPhone bij Apple de juiste optie is. Je kunt hier checken hoeveel je voor je iPhone terugkrijgt in Nederland en hier wat het Belgische inruilbedrag is.

3. Inruilen bij Swappie

Woon je in België of wil je nóg meer geld terug voor het inruilen van je oude iPhone? Dan is Swappie de juiste plek om je vorige toestel in te leveren. Bij het bedrijf krijg je binnen één tot drie werkdagen een verkooppakket, waarin alles zit dat je nodig hebt om je iPhone gratis te versturen. Zo wordt je oude apparaat probleemloos opgehaald door de postbezorger en krijg je het geld na een aantal dagen op je rekening gestort.

Bij Swappie krijg je een behoorlijk bedrag terug voor je oude iPhone, voor een onbeschadigde iPhone 14 Pro krijg je namelijk maar liefst 800 euro. Hiervoor moet de batterijcapaciteit wel hoger liggen dan 85 procent, anders valt het bedrag iets lager uit. Als je niet tevreden bent met de prijs die Swappie voor je oude iPhone betaalt bij het inruilen, wordt de telefoon gratis teruggestuurd. Bekijk hier hoe je de telefoon via Swappie inruilt!

4. Zelf verkopen op Marktplaats

De laatste optie is het inruilen of verkopen van je iPhone via Marktplaats. Als je toestel nog in goede staat is kun je vaak nog een relatief hoog bedrag vragen op verkoopsites als Marktplaats. Hier krijg je dan meer geld voor het oude toestel dan wanneer je het apparaat zou inruilen bij overige aanbieders. Wil je jouw oude iPhone verkopen via Marktplaats? Hier gaven we al tips om dat zo goed mogelijk te doen!

Bij het inruilen een nieuwe iPhone kopen

Het kopen van een nieuwe iPhone is misschien nog wel belangrijker dan het inruilen van je oude telefoon. Zonder een nieuwe iPhone kun je het oude toestel immers nog niet inruilen. Weet je nog niet of je voor de nieuwste iPhone 15 Pro gaat, of toch voor de iets oudere iPhone 14 Pro kiest? Lees dan hier wat de verschillen tussen beide toestellen zijn, zodat je weet wat er is veranderd bij de iPhone 15 Pro!

Morgen verschijnt de nieuwe iPhone in de winkels, maar je kunt de iPhone 15 nu alvast bestellen! Als je de iPhone 15 nu koopt, verschijnt de telefoon op vrijdag 22 september bij je thuis. Wil je jouw oude iPhone inruilen bij het kopen van de iPhone 15? Dat kun je morgen doen bij het ophalen van je nieuwe telefoon. Hier kun je de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) alvast bestellen, zodat je de telefoon als eerste in huis hebt!

