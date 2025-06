Zo ziet de iPhone eruit in 2030 (met deze grote verandering)

Apple werkt aan grote veranderingen bij de iPhone, waardoor de smartphone in 2030 een heel ander ontwerp krijgt. Zo ziet dat eruit!

iPhone in 2030

De iPhone 17 verschijnt later dit jaar, maar op de achtergrond werkt Apple al aan de volgende generaties van de smartphone. Het bedrijf maakt niet alleen plannen voor de huidige iPhone, maar loopt jaren vooruit in de planning. Zo bereidt Apple het volgende jubileum voor de iPhone voor, die in 2027 twintig jaar bestaat. Volgens Ross Young, expert op het gebied van displays, zien we zelfs tot en met 2030 grote veranderingen bij de iPhone.

Het is de verwachting dat Apple de komende jaren toewerkt naar het afscheid van het Dynamic Island. Eerder gaf de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman al aan dat het Dynamic Island bij de iPhones van 2026 een slag kleiner wordt. Young bevestigt dit nu én gaat nog een stap verder. Hij deelt zijn verwachtingen voor de iPhones van de komende jaren, tot en met 2030. Deze veranderingen komen er volgens hem aan:

Dynamic Island verdwijnt

Het is in ieder geval duidelijk dat Apple van plan is om een iPhone uit te brengen, waarvan de voorzijde compleet uit display bestaat. Dat betekent dat er geen uitkepingen meer zijn voor de frontcamera en de Face ID-sensor. Wanneer deze iPhone verschijnt is minder duidelijk. Volgens Gurman komt deze iPhone al in 2027, maar Young verwacht dat de iPhone zonder Dynamic Island pas in 2030 wordt uitgebracht.

Volgens Young heeft Apple nog een aantal jaar nodig om de frontcamera en de Face ID-sensor onder het scherm weg te werken. Deze onderdelen zijn nu nog verstopt in het Dynamic Island, maar moeten uiteindelijk helemaal verdwijnen. De Face ID-sensor wordt volgens zijn tijdlijn in 2028 onder het scherm geplaatst, waardoor alleen nog een uitkeping voor de frontcamera nodig is. Pas in 2030 wordt de frontcamera ook onder het scherm verstopt bij de iPhone.

Steeds meer scherm

De iPhone gaat er de komende jaren dus compleet anders uitzien, door het verdwijnen van het Dynamic Island. Waarschijnlijk zien we de eerste veranderingen volgend jaar al, als de feature een slag kleiner wordt bij de iPhone 18 Pro (Max). Pas in 2028 verdwijnt het Dynamic Island compleet. In plaats daarvan zien we een kleine inkeping in de linkerhoek van het iPhone-scherm, voor de frontcamera van het toestel. In 2030 volgt een iPhone zonder inkepingen. Het scherm van de iPhone wordt zo steeds groter.

Dit is overigens niet de belangrijkste verandering bij de iPhone, want Apple werkt naar verluidt aan een glazen smartphone. Het nieuwe design van iOS 26 met Liquid Glass geeft mogelijk al een voorproefje van deze glazen iPhone. De kans is groot dat we dit glazen ontwerp de komende jaren ook bij de hardware van het toestel zullen zien. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van al het Apple-nieuws!