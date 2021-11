‘iPhone belt binnenkort automatisch hulpdiensten na auto-ongeluk’

Apple werkt naar verluidt aan een functie waarbij de iPhone en Apple Watch het herkennen als je betrokken bent bij een auto-ongeluk. Vervolgens worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld.

iPhone belt hulpdiensten na auto-ongeluk

Het nieuws wordt gemeld door een journalist van het gerenommeerde The Wall Street Journal. Apple zou van plan zijn om de ‘crashdetectie’ in 2022 te lanceren. Mogelijk zien we het dus terug in de volgende grote iPhone-update: iOS 16. De functie maakt gebruik van verschillende sensoren – waaronder de accelerometer – om auto-ongelukken te herkennen. Hierbij wordt ook gekeken naar een plotselinge piek in de G-kracht.

The Wall Street Journal schrijft verder dat Apple de functie al een jaar test. Dit doet het bedrijf van Tim Cook door anonieme gegevens te verzamelen van iPhone- en Apple Watch-gebruikers. In totaal zou Apple al één miljoen vermoedelijke verkeersongelukken hebben gedetecteerd.

De krant houdt nog wel een slag om de arm. De functie bevindt zich in een testfase en het is geen zekerheid dat we de ‘crashdetectie’ daadwerkelijk terugzien in een iOS-release.

SOS-noodmelding

De Apple Watch heeft al een functie die hier veel op lijkt: valdetectie. Hierbij herkent de Watch het als je een harde smak hebt gemaakt. Beweeg je vervolgens een minuut lang niet, dan worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld.

Met de iPhone is het ook al mogelijk om snel contact te leggen met 112. Houd je de zijknop en één van de volumeknoppen tegelijk ingedrukt, dan verschijnt er een schuifknop met SOS-noodmelding. Veeg je deze naar rechts, dan belt je iPhone de hulpdiensten.

Meer hierover lees je in een artikel over de SOS-noodmelding van de iPhone. Hierin lees je ook hoe je noodcontacten instelt, zodat niet alleen de alarmdiensten, maar ook je familie snel op de hoogte is.