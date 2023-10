Ben je op zoek naar een goede (en originele) iPhone-houder voor in je auto? Dan is deze iPhone-knuffelaar echt iets voor jou.

Deze houder voor in je auto wilt je iPhone knuffelen

Een iPhone-houder voor in je auto is stiekem een onmisbare metgezel voor onderweg. De houder zorgt ervoor dat je telefoon veilig en stabiel blijft zitten, waardoor je handsfree kunt blijven rijden. Er zijn ontzettend veel houders waar je uit kunt kiezen, maar eentje zoals deze hadden we nog niet gezien.

Deze iPhone-houder voor je auto heeft namelijk iets speciaals. Door met je hand over de sensor te bewegen opent de houder zich en is hij klaar om je iPhone met open armen te ontvangen.

Vervolgens zet je de iPhone in de houder. Daarna sluit deze iPhone-houder zijn ‘armpjes’ en pakt hij je telefoon stevig vast. Het lijkt er een beetje op alsof de auto-houder je iPhone een stevige knuffel wilt geven. De Auto-Sensing Car Wireless Charger is onder andere te koop bij Amazon voor 29,98 euro.

Ben je benieuwd hoe het allemaal precies in zijn werk gaat? Bekijk dan onderstaande video maar eens.

De houder voor in de auto is er in verschillende kleuren te koop en is geschikt voor vrijwel elke iPhone. Heb je de iPhone in de houder zitten? Dan wordt je toestel draadloos opgeladen. Je moet de iPhone-houder zelf overigens wél met een kabeltje verbinden.

De houder plaats je in een ventilatieopening van je auto. Hiervoor heb je verder geen extra gereedschap nodig en dat gaat heel eenvoudig. Om je iPhone te bevrijden uit de stevige knuffel van deze houder moet je met je hand over de achterkant van zijn bolletje aaien.

