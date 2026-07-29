Pas op: deze 5 iPhone-functies werken niet bij te hoge temperaturen

We hebben weer te maken met zomerse temperaturen, maar dat is lang niet altijd goed voor je iPhone. Deze vijf iPhone-functies werken niet (of nauwelijks) bij te hoge temperaturen!

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iPhone (te) warm

De temperaturen lopen deze zomer flink op in Nederland en België! De eerste hittegolven zijn al achter de rug, maar daar blijft het niet bij. Het kwik stijgt opnieuw op veel plaatsen in Nederland en België, waardoor je extra voorzichtig moet zijn. Dat geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor je iPhone. Te hoge temperaturen zijn vaak helemaal niet goed voor je iPhone, waardoor bepaalde functies zelfs uitschakelen.

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Apple adviseert om de iPhone te gebruiken bij een omgevingstemperatuur tussen de 0 en 35 graden Celsius. Wordt het toestel warmer, bijvoorbeeld doordat het in de zon of in een hete auto ligt, dan neemt iOS maatregelen om de batterij en andere onderdelen te beschermen. Deze vijf features kun je niet gebruiken als je iPhone te warm is!

Tekst gaat verder onder de video.

1. Opladen

Een te warme iPhone laadt minder snel of tijdelijk helemaal niet meer op. Dat geldt zowel voor opladen met een kabel als voor draadloos opladen met MagSafe. Je krijgt mogelijk een melding te zien dat het opladen vanwege de temperatuur is gepauzeerd. Het opladen wordt automatisch hervat, zodra de iPhone voldoende is afgekoeld. Leg het toestel daarom niet in de zon tijdens het opladen en koppel de lader tijdelijk los als de iPhone erg warm aanvoelt.

2. Maximale helderheid

Is het scherm van je iPhone plotseling donkerder, terwijl de schermhelderheid op maximaal staat? Dan heeft je iPhone waarschijnlijk te maken met te hoge temperaturen. Je iPhone verlaagt de maximale schermhelderheid automatisch, omdat een fel scherm extra warmte produceert. Je kunt de helderheid op dat moment niet handmatig verhogen. In extreme gevallen kan het scherm zelfs tijdelijk zwart worden, maar de normale helderheid keert terug zodra de iPhone is afgekoeld.

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3. Mobiel bereik

Het mobiele bereik kan eveneens verslechteren als je iPhone te warm wordt. De mobiele onderdelen schakelen dan over naar een energiebesparende stand om minder warmte te produceren. Hierdoor heb je mogelijk minder bereik, laden websites trager of wordt de 4G- of 5G-verbinding minder stabiel. Vooral op plekken waar het signaal al zwak is, valt dit sneller op. Het bereik herstelt zich vanzelf wanneer de temperatuur van de iPhone weer normaal is.

4. Zware applicaties

Zware applicaties werken trager wanneer de temperatuur van je iPhone te hoog oploopt. Dat zijn programma’s als games, navigatie-apps en applicaties voor foto- of videobewerking. De iPhone verlaagt tijdelijk de prestaties van de processor en grafische chip, waardoor apps kunnen haperen en animaties minder soepel werken. Het verwerken van bestanden duurt in dat geval ook langer. Sluit zware applicaties af en laat de (te warme) iPhone even afkoelen, voordat je ze opnieuw gebruikt.

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5. Flitser

De flitser en zaklamp kunnen tijdelijk worden uitgeschakeld als je iPhone te warm is. De ledverlichting produceert namelijk zelf warmte, waardoor je iPhone deze functie blokkeert om verdere verhitting te voorkomen. Andere camerafuncties kunnen ook worden beperkt, vooral wanneer je langdurig in een hoge resolutie filmt. Als de iPhone voldoende is afgekoeld, kun je de flitser en zaklamp weer gebruiken.

Zo laat je een warme iPhone veilig afkoelen

Krijg je een temperatuurwaarschuwing in beeld? Stop dan met het gebruiken van je iPhone, koppel de oplader los en leg het toestel op een koele plek uit direct zonlicht. Je kunt eventueel het hoesje verwijderen, zodat de warmte sneller weg kan. Leg de iPhone niet in de koelkast of vriezer, want een plotselinge temperatuurwisseling kan condens veroorzaken. Condens veroorzaakt juist weer schade aan de binnenkant van je iPhone.

Met de zomerse temperaturen moet je dus goed oppassen dat je iPhone niet te warm wordt. Gebeurt dat toch? Dan kan het voorkomen dat je bepaalde functies of zelfs je complete iPhone niet meer kunt gebruiken. Alle uitgeschakelde features worden vanzelf weer geactiveerd, zodra je iPhone weer een normale temperatuur heeft. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!