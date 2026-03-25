iPhone krijgt grootste update ooit – en wordt de komende jaren hélemaal anders

Apple heeft grote plannen voor de iPhone, waardoor het ontwerp de komende twee jaar helemaal anders wordt. Zo ziet dat eruit!

Grote veranderingen voor de iPhone

Er komen grote veranderingen aan voor de iPhone! Apple werkt aan een compleet nieuw ontwerp voor de iPhone, dat we vermoedelijk de komende twee jaar al zullen zien. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt het bedrijf aan twee belangrijke veranderingen voor de smartphone. Hij verwacht zelfs dat Apple bij de iPhone werkt aan de grootste update ooit. Dit gaat er veranderen!

1. iPhone Fold (of iPhone Ultra)

In 2026 zien we vermoedelijk al een grote verandering bij de iPhone. Apple werkt al jaren aan een opvouwbare iPhone, die eind dit jaar eindelijk wordt gepresenteerd. Het is de verwachting dat de iPhone Fold in december in de winkels ligt. Over de naamgeving is nog veel onduidelijk, zo is de kans groot dat Apple uiteindelijk niet voor de iPhone Fold kiest. In plaats daarvan ligt de iPhone Ultra of een andere naam meer voor de hand, zodat Apple zich duidelijk onderscheidt van de concurrentie.

De iPhone wordt in 2026 dus helemaal anders, want Apple introduceert dan het eerste opvouwbare model. Volgens geruchten krijgt die opengeklapt een 8-inch scherm, dichtgeklapt is dat een 5,5-inch display. Dit scherm is helemaal kreukvrij, zodat je geen vouw ziet als de telefoon is opengeklapt. Verder beschikt de iPhone over een A20 Pro-chip, Touch ID en kan de software twee iOS-apps naast elkaar draaien. De iPhone Fold (of Ultra) wordt eind 2026 in de winkels verwacht.

2. Geen schermranden

Met een opvouwbaar scherm werkt Apple aan de grootste update ooit voor de iPhone, maar dat is niet de enige verandering. In 2027 wordt nóg een grote aanpassing verwacht, want dan bestaat de iPhone precies twintig jaar. Apple presenteerde de eerste iPhone in 2007 en heeft het tienjarig bestaan in 2017 gevierd met de iPhone X. Die iPhone kreeg een compleet nieuw design zonder homeknop, bij het twintigjarig jubileum gaat het bedrijf naar verluidt nog een stap verder.

Volgens Gurman werkt Apple aan een iPhone zonder schermranden. De randen van de iPhone 15 Pro en nieuwer zijn al veel dunner, maar deze moeten in 2027 helemaal zijn verdwenen bij het nieuwe design van de iPhone. Dat is niet alles, want Apple neemt ook afscheid van het Dynamic Island. De voorkant van de iPhone bestaat zo volledig uit display, zonder schermranden of een Dynamic Island. Dit is een nieuwe uitvoering die naast de iPhone Fold (of Ultra) wordt uitgebracht door Apple.

iPhone wordt compleet anders

Apple heeft het ontwerp van de iPhone de afgelopen jaren subtiel aangepast, maar dat lijkt dus pas het begin van alle veranderingen die nog gaan komen. Met de iPhone Fold en het jubileummodel ziet het ontwerp er de komende jaren helemaal anders uit. In september zien we mogelijk al de grootste update in lange tijd, die maand presenteert Apple waarschijnlijk de opvouwbare iPhone. De release volgt eind 2026, dan ligt de opvouwbare iPhone in de winkels.

In 2027 pakt Apple opnieuw groots uit, omdat de iPhone dan maar liefst twintig jaar bestaat. Het tienjarig jubileum werd gevierd met een nieuw ontwerp en dat is komend jaar vermoedelijk opnieuw het geval. Het worden dus spannende jaren voor Apple, waarbij grote veranderingen op de planning staan.