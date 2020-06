Groepsselfies op afstand: Apple werkt aan nieuwe camerafunctie

Apple werkt aan een nieuwe functie waarmee we ook op afstand met elkaar op de foto kunnen. Daarmee lijkt het net alsof je bij elkaar in de kamer zit, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

iPhone groepsselfies patent ontdekt

De nieuwe selfiefunctie duikt op in een patent (ontdekt door Patently Apple), waarin Apple het omschrijft als ‘synthetische groepselfies’. De functie gebruikt software om een selfie samen te stellen van mensen die in werkelijkheid niet bij elkaar zitten.

Door objectherkenning kan een groep mensen zo kunstmatig bij elkaar worden gezet, ook als (een deel van) de groep gewoon thuis zit en bijvoorbeeld via FaceTime inbelt.

Het werkt als volgt: eerst maakt iedere deelnemer een selfie van zichzelf. Door deze vervolgens te delen, kun je zelf een groepfoto samenstellen. Iedere deelnemer kan zo zijn eigen groepsfoto maken, waarbij je bijvoorbeeld jezelf in het midden zet of juist meer op de achtergrond plaatst. Hiervoor kun je foto’s, livebeelden of opgeslagen video’s gebruiken.

Wanneer onderdeel van iOS?

Een dergelijke functie zou nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten goed van pas komen. De functie is echter al bedacht in 2018, maar het patent werd pas op 2 juni 2020 toegekend.

Het gaat hier echter nog steeds om een patent, dus is het lastig in te schatten wanneer we hier meer van te zien krijgen. Doorgaans legt Apple talloze patenten vast waar je soms jaren niets meer van hoort. De mogelijkheid bestaat wel dat Apple deze nieuwe functie voorrang geeft, aangezien er geen beter jaar dan 2020 is om een dergelijke optie aan de camera-app toe te voegen. Wij denken echter niet dat we dit vanaf iOS 14 al kunnen gebruiken. Wat we wel verwachten van alle grote updates dit najaar? Check daarvoor ons uitgebreide WWDC 2020 overzicht.