Apple heeft gehoor gegeven aan een verzoek van de Kansspelautoriteit. Tientallen iPhone gok-apps voor sportweddenschappen en casino’s zijn vanaf vandaag niet meer in de Nederlandse App Store te vinden.



iPhone gok-apps verwijderd uit App Store

De NOS schrijft dat er inmiddels 55 apps uit de Nederlandse Store zijn gehaald. Dit zou al tienduizenden downloads voorkomen hebben, zo stelt de Kansspelauthoriteit. Het is nog niet duidelijk of het bij deze 55 apps blijft, of de grote schoonmaak van Apple nog maar net begonnen is. Omdat gokbedrijven niet actief mogen zijn in Nederland, mogen er ook geen apps op Nederlandse smartphones beschikbaar zijn.

Omdat de App Store voor het grootste deel internationaal is, was de hulp van Apple nodig om deze regels na te leven. In de Google Play Store zouden de apps al niet beschikbaar zijn. Onder meer de apps van Bwin en Unibet kun je vanaf nu niet meer downloaden voor je iPhone en iPad met een Nederlandse Apple ID.

Hoewel dit er ongetwijfeld voor gaan zorgen dat minder mensen beginnen met gokken, zijn er genoeg manieren om deze maatregel te omzeilen. Zo wordt de app niet van je iPhone verwijderd als Apple hem uit de App Store haalt. Dit betekent dat huidige iPhone-gokkers vooralsnog weinig van de maatregelen zullen merken, al zullen ze geen updates meer voor de apps ontvangen. Met relatief weinig moeite kun je de apps echter nog steeds downloaden als je een internationale Apple ID aanmaakt.

Nieuwe gok-apps in 2018?

Daarnaast zijn apps maar een van de manieren waarop mensen online gokken. Zo zijn de mobiele websites gewoon nog in de lucht, die speciaal ontworpen zijn om zo goed mogelijk op je iPhone-scherm te werken. Pas vanaf 2018 zullen er Nederlandse gok-apps verschijnen die zijn toegestaan. Dan zou er een nieuwe wetgeving worden aangenomen waarmee bedrijven toegestaan worden om gok-apps uit te brengen, mits ze er de juiste vergunning voor hebben.

