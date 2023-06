Gezichtsherkenning is onveilig: is Face ID van de iPhone dat ook?

Bij veel smartphones is de gezichtsherkenning makkelijk te omzeilen door een foto te gebruiken. Is de gezichtsherkenning van de iPhone wél veilig?

Gezichtsherkenning van smartphones te omzeilen met foto

Veel smartphones hebben tegenwoordig een of andere vorm van Face ID. Niet alleen Apple heeft de optie om je smartphone te unlocken met je gezicht, ook op toestellen met Android kun je inloggen door je gezicht voor de selfiecamera te houden.

Maar daar zit volgens de Consumentenbond een flink probleem. Ze zeggen dat ruim 4 op de 10 nieuwe smartphones makkelijk te foppen zijn door een fysieke foto voor de selfie-lens te houden. Vooral de goedkope smartphones en het middensegment is vatbaar voor deze hack. Maar hoe zit het bij de iPhone?

Is Face ID van de iPhone in gevaar?

Bij 26 van de 60 geteste smartphones lukte het om de beveiliging van de gezichtsherkenning op het toestel te omzeilen. Dit waren toestellen van onder andere Honor, Nokia, Oneplus en Samsung.

Toch is er goed nieuws, want bij alle geteste iPhones lukte het niet om Face ID te foppen. Dit komt omdat de gezichtsherkenning van de iPhone een speciale camera gebruikt die ook diepte kan herkennen. Dit is de TrueDepth-camera die geïntroduceerd werd met de iPhone X. Daarom is het niet mogelijk om Face ID van Apple te omzeilen met een echte foto en hoef je je geen zorgen te maken op een iPhone.

Probleem bestaat al langer

Dit probleem is overigens niet nieuw, want al jaren geleden waren er smartphones waarbij ze op deze manier Face ID kon omzeilen. Toen was ook al zo’n veertig procent te hacken.

De Consumentenbond zegt dat ze het jammer vinden dat de gezichtsherkenning niet is verbeterd in al die jaren. Ze vinden ook dat de zwakke gezichtsherkenning überhaupt niet moet worden aangeboden, ook niet met een waarschuwing

Meer weten? Lees dan het hele bericht op de website van de Consumentenbond.

iPhone kopen

Heb je nog geen iPhone met gezichtsherkenning? Of ben je toe aan een upgrade? De iPhone 14 Pro is de beste iPhone van dit moment. Ben je op zoek naar een grotere iPhone? Dan is de iPhone 14 Pro Max de beste keuze!

