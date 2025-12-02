Pas op: deze populaire iPhone kan niet meer gerepareerd worden bij Apple

2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Yannick Chalkiopoulos
2 december 2025, 17:07
2 min leestijd
Apple heeft een populaire iPhone als verouderd gemarkeerd, waardoor deze niet meer gerepareerd kan worden bij het bedrijf. Om deze iPhone gaat het!

Verouderde iPhone

Apple heeft de lijst met verouderde producten weer bijgewerkt! Het bedrijf voegt regelmatig iPhones, Apple Watches en andere apparaten toe aan het overzicht met verouderde toestellen. Op maandag 1 december 2025 was het de beurt aan de eerste generatie van de iPhone SE, die uitkwam in maart 2016. De iPhone SE 2016 werd een aantal jaar verkocht door Apple, maar het bedrijf haalde de voordelige iPhone in september 2018 uit de verkoop.

Wanneer een product meer dan zeven jaar niet meer verkrijgbaar is, ziet Apple deze doorgaans als verouderd. Dat is bij de iPhone SE 2016 niet anders, want het toestel is sinds september meer dan zeven jaar uit de verkoop gehaald. Dat Apple de eerste generatie van de iPhone SE nu als verouderd heeft bestempeld is niet zonder gevolgen, want het toestel kan niet meer worden gerepareerd bij het bedrijf.

iphone se 2016 kleuren

iPhone SE verouderd

De iPhone SE 2016 heeft nog een 4-inch scherm, een thuisknop met Touch ID en een A9-chip. In 2020 en 2022 volgden de tweede en derde generatie van de iPhone SE, die inmiddels ook niet meer verkrijgbaar zijn. Heb jij nog de eerste generatie van de iPhone SE? In dat geval kun je niet meer bij Apple zelf terecht voor reparaties aan het toestel, omdat de iPhone SE verouderd is. Op andere door Apple erkende verkooppunten zijn ook geen reparaties voor de iPhone SE 2016 beschikbaar.

Apple repareert de iPhone SE 2016 dus niet meer, maar dat is niet alles. De accu wordt ook niet meer vervangen door het bedrijf en bij officiële verkooppunten van Apple. Gebruik je nog een eerste generatie van de iPhone SE, bijvoorbeeld voor je werk? En is deze stuk of is de accu aan vervanging toe? Dan ben je aangewezen op onofficiële verkooppunten voor het laten maken van de iPhone.

iphone se 2016

Nieuwe iPhone halen

Apple voegt regelmatig producten toe aan de lijst met vintage en verouderde producten. Vintage producten krijgen wel nog reparaties, mits de benodigde voordelen op voorraad zijn. Bij verouderde toestellen is dat dus niet het geval, waardoor je de iPhone SE 2016 niet meer kunt laten maken. Voor de iPhone SE 2020 en de iPhone SE 2022 is dat wel nog het geval, voor deze toestellen biedt Apple voorlopig nog reparaties aan.

Het is overigens niet verrassend dat de iPhone SE 2016 als verouderd is gemarkeerd. Zo heeft de telefoon ook geen ondersteuning meer voor de nieuwste software-updates, waardoor iOS 26 niet beschikbaar is op het toestel. Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone en vind je een kleiner scherm prettig? In dat geval is de iPhone 16e de juiste keuze, die als opvolger van de iPhone SE 2016 geldt. Bekijk hier de laagste prijzen van de voordeligste iPhone van het moment:

iPhone Apple iPhone SE 2016

Apple bevestigt dat de iPhone SE 2025 nu definitief van de baan is

19 februari 2025

Apple bevestigt dat de iPhone SE 2025 nu definitief van de baan is

19 februari 2025

iPhone SE 2025 wordt net zo snel als de iPhone 16

23 januari 2025

iPhone SE 2025 wordt net zo snel als de iPhone 16

23 januari 2025

Apple iPhone SE 2016
Apple iPhone SE 2016

