Is je iPhone gehackt? Zo kom je erachter

Kan een iPhone gehackt worden? Helaas wel, want geen enkele smartphone is compleet veilig. Deze 6 zaken verraden dat je iPhone mogelijk gehackt is. Ook leggen we uit wat je hieraan kunt doen.

Is mijn iPhone gehackt?

De een zweert bij Android-telefoons terwijl de ander juist dol is op iPhones. Bij welk ‘kamp’ je ook hoort, over één ding bestaat geen twijfel: iOS is veiliger dan Android. Apple-gebruikers krijgen meer beveiligingsupdates, iOS is geslotener dan Android (en daarmee veiliger) en het Apple-platform is minder vaak het slachtoffer van virussen.

Maar, ook een iPhone kan gehackt worden. De grote vraag is dan ook: hoe merk je dit? In dit artikel zetten we 6 tekenen op een rij die verraden dat je iPhone mogelijk gehackt is. Kijk wel uit, want zelfs als je onderstaande ‘symptomen’ ervaart betekent dit niet per se dat kwaadwillenden in je telefoon zitten. Er kan ook iets anders aan de hand zijn.

1. Luister naar Apple

Voordat we beginnen met allerlei aanvullende stappen, is het tijd om de hulp van Apple in te schakelen. Zodra de iPhone-maker vermoedt dat jouw toestel is gehackt, krijg je namelijk een zogeheten ‘dreigingsmelding’.

In dit bericht legt Apple uit dat overheidshackers mogelijk op je toestel jagen. Ook adviseert het bedrijf over eventuele vervolgstappen. De dreigingsmelding wordt via e-mail en iMessage naar het e-mailadres verstuurd dat aan het Apple ID van de gebruiker is gekoppeld. Je kunt ook naar je persoonlijke Apple ID-pagina gaan om te controleren of er iets aan de hand is.

Krijg je een melding dat je iPhone gehackt is? Neem deze dan uiterst serieus. Let wel op dat deze echt van Apple afkomstig is, want kwaadwillenden sturen dan weer juist neppe alarmberichten uit om op te lichten.

Zo ga je naar de dreigingsmelding van Apple

2. Batterij gaat minder lang mee

Het is normaal dat je iPhone-accu na verloop van tijd slijt. Wanneer jij je Apple-telefoon al drie jaar in bezit hebt, is het niet meer dan logisch dat je batterij nu minder lang meegaat dan toen je ‘m in gebruik nam.

Maar, dit proces gaat heel geleidelijk. Gaat je iPhone-accu plotseling veel minder lang mee? Dan is er misschien meer aan de hand. Hackers installeren vaak programma’s die op de achtergrond draaien. Je merkt dus niets van deze ‘apps’, maar ze hebben wel elektriciteit nodig.

Pak je iPhone erbij en ga naar de instellingen. Open vervolgens ‘Batterij’ en tik op ‘Batterijconditie’. Hier kun je het batterijverbruik van de afgelopen tien dagen inzien. Controleer of je hier ineens een drastische vermindering in ziet.

3. Meer dataverbruik

“Data is het nieuwe goud”, wordt weleens gezegd. Meestal zijn cybercriminelen uit op persoonlijke gegevens van slachtoffers.

Denk bijvoorbeeld aan bankgegevens, een handtekening of paspoortgegevens. Deze informatie moet natuurlijk wel naar de hackers verzonden worden. Dat gebeurt via internet, zoals je wifi-netwerk of mobiele databundel.

Controleer dit door het dataverbruik van je iPhone te bekijken. Ga naar de instellingen en kies ‘Mobiel netwerk’. Aan de onderkant van dit scherm zie je hoeveel data je hebt verbruikt. Vergelijk deze statistiek met voorgaande periodes om uit te sluiten dat er hackers actief zijn.

4. Vreemd gedrag

Stuurt jouw iPhone berichten waar jij geen weet van hebt? Of zie je in het logboek dat er zomaar allerlei (meestal buitenlandse) telefoonnummers worden gebeld?

Mogelijk betekent dit dat je iPhone gehackt is. Veel malwaresoorten nestelen zich als een parasiet op de iPhone van het slachtoffer. Vervolgens wordt het toestel gebruikt om dure betaalnummers te bellen, of om abonnementen af te sluiten.

5. Ken jij deze apps?

Ook heel belangrijk: controleer regelmatig welke apps op je iPhone staan. Zie je ineens applicaties die je zelf niet hebt gedownload, dan is de kans groot dat je toestel gehackt is.

Maar, verwijder niet zomaar apps die je niet kent. Mogelijk zijn het namelijk legitieme programma’s die al sinds het begin op je iPhone staan, maar die jij simpelweg nooit gebruikt. Je kunt controleren of een app legitiem is door de naam te googelen. Bevat de app een virus, dan kom je hier op deze manier snel genoeg achter.

6. iPhone is trager

Technologie gaat razendsnel en een iPhone van een paar jaar oud is logischerwijs minder snel dan een spiksplinternieuw exemplaar. Maar, wanneer je toestel plotseling flink trager wordt, is dit een mogelijk teken aan de wand.

Hackers voeren op de achtergrond immers allemaal processen uit, bijvoorbeeld om jouw persoonlijke gegevens te verzamelen en versturen, en dat vergt rekenkracht. En wie gaat die rekenkracht leveren? Juist: de chip van jouw iPhone.

Een gehackte iPhone is vrijwel altijd slomer dan een ‘gezond’, niet-geïnfecteerd exemplaar.

Mijn iPhone is gehackt: wat te doen?

Is je iPhone gehackt? Dat is vervelend, maar raak niet in paniek. In de meeste gevallen kun je het probleem namelijk zelf oplossen.

De eerste stap is het binnenhalen van de nieuwste software-update. Apple brengt regelmatig beveiligingsupdates uit die ervoor zorgen dat hackers buitenspel komen te staan.

Ook belangrijk: bescherm je toestel met tweestapsverificatie. Hierbij heb je tijdens het inloggen ook een eenmalige code nodig, in plaats van enkel een gebruikersnaam en wachtwoord.

Verder is het belangrijk om een goede wachtwoordmanager te gebruiken – zoals die van Apple, 1Password of Bitwarden – en moet je natuurlijk niet zomaar op vage websites, links en bijlages drukken. Criminelen gebruiken deze phishing-techniek immers om slachtoffers ‘binnen te hengelen’.

