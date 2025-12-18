Zien: dit zijn de populairste iPhone-functies van 2025 (die je niet mag missen)

Het jaar zit er bijna op en Apple heeft weer veel nieuwe functies uitgebracht. Dit zijn de populairste iPhone-functies van 2025!

Populairste iPhone-functies van 2025

Het was weer een druk jaar voor Apple! We zagen maar liefst vijf nieuwe iPhones, drie Apple Watches en net zoveel iPads, die allemaal werden voorzien van een compleet veranderde interface. Vooral de komst van iOS 26 hield veel gebruikers bezig in 2025, maar wat zijn de populairste nieuwe iPhone-functies van dit jaar? Wij zetten vijf van de best bekeken video’s van het jaar voor je onder elkaar!

1. iOS 18 vs iOS 26

De overgang van iOS 18 naar iOS 26 was één van de belangrijkste veranderingen van 2025 voor iPhone-gebruikers. Nog voor de definitieve release van iOS 26 was al duidelijk dat er met de softwareversie grote vernieuwingen naar de iPhone zouden komen. Geruchten voorspelden belangrijke aanpassingen, zo werd eerder nog verwacht dat de symbolen van apps rond zouden worden. Uiteindelijk bleken die ronde icoontjes er niet te komen, maar video’s gaven wel al een eerste indruk:

2. Ringtones van iOS 26

Met iOS 26 zijn er niet alleen veel nieuwe functies naar je iPhone gekomen, Apple heeft in 2025 ook de ringtones aangepast. De beltonen van de iPhone zijn vernieuwd, met veel variaties op eerder klassieke ringtones. Dit is een opvallende aanpassing, zeker als je regelmatig met je iPhone belt en het toestel niet op stil hebt staan. Heb je de nieuwe beltonen gemist en ben je benieuwd hoe ze klinken? Luister de eerste dan hier:

3. Wekker is vernieuwd

Heb jij geen wekker meer op je nachtkastje staan, maar gebruik je jouw iPhone als wekker? In dat geval is je vast al opgevallen dat Apple in 2025 meer functies naar de Wekker-app op de iPhone heeft gebracht. Je kunt voor het eerst de sluimertijd van de wekker aanpassen, zodat je zelf bepaalt na hoeveel minuten de wekker opnieuw afgaat. Dat is niet alles, want Apple heeft ook het ontwerp van de Wekker-app aangepast. Zo ziet dat ontwerp eruit:

4. Zwart gemarkeerde tekst terughalen

Apple bracht niet alleen nieuwe functies uit, gebruikers hebben zelf ook handige features op de iPhone ontdekt in 2025. Eén daarvan is het terughalen van zwart gemarkeerde tekst op schermfoto’s. Op screenshots kun je gevoelige tekst eenvoudig verbergen door deze zwart te maken, maar dat kun je beter niet doen. Deze teksten zijn net zo eenvoudig weer terug te halen door de schermfoto te bewerken. Dat doe je als volgt:

5. iOS 26.1 vs iOS 26.2

Apple heeft met iOS 26 Liquid Glass geïntroduceerd op de iPhone. Met Liquid Glass zien veel elementen er transparant uit en lijken ze van glas. Het is de grootste verandering in jaren, waardoor Apple het ontwerp ook de komende tijd waarschijnlijk nog aanpast. Dat is in de eerste updates na iOS 26 ook gebeurd, want Liquid Glass is verfijnd in latere softwareversies. Dat geldt ook voor de animaties van het besturingssysteem, die Apple in iOS 26.2 nog heeft verbeterd:

Meer over de iPhone

Het is weinig verrassend dat de populairste iPhone-functies van 2025 onderdeel zijn van iOS 26. Apple heeft de grootste software-update sinds 2013 uitgebracht op de iPhone, waardoor er heel veel is veranderd in het besturingssysteem. Het is de verwachting dat in 2026 opnieuw veel gaat veranderen en Liquid Glass verder wordt verfijnd. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je ook in 2026 op de hoogte blijft!