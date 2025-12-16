iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Let op: deze iPhone-functie die viraal gaat is helemaal níét echt

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
16 december 2025, 16:59
3 min leestijd
Op internet gaat een video viraal, waarin een iPhone-functie wordt getoond die helemaal niet echt is. Om deze neppe feature gaat het!

iPhone-functie gaat viraal

Kijk je regelmatig naar korte video’s op Instagram, TikTok of YouTube? In dat geval zie je waarschijnlijk genoeg handige tips voor je iPhone voorbijkomen. Op internet gaan regelmatig video’s viraal, waarin nieuwe functies voor de iPhone, iPad of Mac worden uitgelegd. Dit is een gemakkelijke manier om achter nieuwe instellingen van je Apple-apparaat te komen, maar dat geldt niet voor alle video’s.

Het komt steeds vaker voor dat video’s viraal gaan, waarin iPhone-functies worden uitgelicht die helemaal niet bestaan. Met de komst van kunstmatige intelligentie is het veel eenvoudiger geworden om dit soort neppe video’s te maken. Ze zijn vaak opvallend en krijgen daardoor veel weergaven, terwijl ze misleidende of neppe informatie bevatten. Dat geldt ook voor een online video die op dit moment enorm populair is. Bekijk de neppe iPhone-functie hieronder:

@federaltech samsung cant do this #iphone17pro #apple #ios26 #federaltech ♬ i love u. – wiv

Thermometer bestaat niet

In verschillende populaire video’s op TikTok, Instagram en YouTube is te zien dat de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max gebruikt worden als thermometer. Deze functie zou je moeten vinden onder ‘Instellingen > Toegankelijkheid’, maar bestaat in praktijk helemaal niet. De thermometer is geen onderdeel van een nieuwe softwareversie en is ook geen feature die Apple bij de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max heeft geïntroduceerd.

Zie je een video waarin de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max tóch gebruikt worden als thermometer? Scrol dan snel verder, want het gaat om een neppe video. Voor het meten van de temperatuur is een sensor nodig, die bij geen enkele iPhone is ingebouwd. Voor het doen van temperatuurmetingen heb je een extern accessoire nodig, zoals een warmtecamera voor de iPhone. Apple biedt deze functie zelf niet aan, ook niet bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro camerasysteem
LiDAR-scanner bij de iPhone 17 Pro (Max).

Zo werkt de LiDAR-scanner wel

Het is niet verrassend dat de video’s over de thermometer viraal gaan, omdat het een handige en opvallende iPhone-functie zou zijn. In de video’s wordt de LiDAR-scanner van de iPhone gebruikt voor het doen van temperatuurmetingen, terwijl dat helemaal niet mogelijk is. Toch beschikt de LiDAR-scanner over een slimme optie, want je kunt de feature gebruiken voor het opmeten van objecten en het bepalen van afstanden.

De LiDAR-scanner is het zwarte bolletje aan de achterkant van de iPhone 12 Pro (Max) en nieuwer. Deze is bedoeld voor het vastleggen van diepte, waardoor je bijvoorbeeld iemands lengte of de afmetingen van je tafel kunt opmeten. De LiDAR-scanner kan dus geen temperatuur meten, maar beschikt over een andere slimme functie. Benieuwd hoe je die gebruikt? Bekijk hier hoe je jouw iPhone gebruikt voor het vaststellen van afstanden.

Wil je meer handige tips voor je iPhone, iPad of Mac? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Reageer
Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

