Let op: deze handige iPhone-functie kan veel paniek veroorzaken

Je iPhone zit boordevol handige features, maar er is ook een functie die onbedoeld voor veel paniek kan zorgen – hier moet je voor opletten!

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Deze handige iPhone-functie kan veel paniek veroorzaken

Dat er een handige functie op je iPhone zit die veel paniek kan veroorzaken, ontdekte ik onlangs tijdens mijn allereerste sup-ervaring. Voor wie het niet kent: suppen komt van Stand Up Paddle en wordt in het Nederlands ook wel Peddelsurfen genoemd. Je staat op een SUP-board, een soort surfplank, en je beweegt je voort met behulp van een peddel.

Aan het SUP-board zit een zogeheten dry bag bevestigd. Daar kun je alles instoppen wat niet nat mag worden. In mijn geval gingen zowel mijn iPhone Air als mijn Apple Watch Series 10 de dry bag in. Vervolgens kon mijn eerste sup-ervaring echt beginnen, waarbij evenwicht houden en niet het water in pleuren de grootste uitdagingen waren.

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Na pak hem beet een half uurtje peddelen was dat dan ook precies wat er mis ging. Ik verloor mijn evenwicht, maakte een rare schuiver en viel half op het SUP-board en half in het water. Dat gebeurde nogal onverwacht. Het was even schrikken, maar zeker geen reden tot paniek. En voor mijn mede-suppers was het vooral hilarisch!

Ongelukdetectie

Mijn iPhone dacht hier kennelijk anders over. De doorgaans handige functie Ongelukdetectie registreerde kennelijk een schok en interpreteerde dit als een ernstig ongeluk. Buiten mijn weten om heeft mijn iPhone toen hulpdiensten ingeschakeld via een 112 Noodoproep. Dat gebeurt automatisch als je 30 seconden lang niet reageert op de melding. Ik had alleen helemaal niets in de gaten en maakte gewoon rustig mijn uurtje suppen af.

Pas toen ik weer terug was en mijn iPhone en Apple Watch uit de dry bag haalde, zag ik dan ik in de tussentijd maar liefst 16 oproepen had gemist. Daarbij zaten anonieme bellers bij, maar ook een aantal 088-nummers. Ik werd bijna direct opnieuw gebeld door zo’n nummer en het bleek de politie te zijn. Er zouden al meerdere politieauto’s en ambulances onderweg naar mijn locatie vanwege een ernstig ongeluk. Dat zorgde wel voor de nodige paniek – en dat dankzij de functie Ongelukdetectie op mijn iPhone!

Zo voorkom je het

Alles liep gelukkig wel met een sisser af toen de politie door had dat het om een vals alarm ging. Waarom de iPhone mijn val interpreteerde als een ernstig ongeluk blijft onduidelijk, maar kennelijk kan dat dus gebeuren. Het lijkt dan ook een goed idee om je iPhone niet in een dry bag mee te nemen wanneer je gaat suppen. Wat je natuurlijk ook kunt doen, is de functie (tijdelijk) helemaal uitschakelen.

Achteraf gezien had ik gewoon mijn Apple Watch om moeten laten, want die is toch waterdicht. Dan had ik de onterechte Ongelukdetectie van mijn iPhone direct gemerkt en had ik binnen 30 seconden kunnen reageren – zonder in paniek te raken. Dat is waarschijnlijk de beste manier om te voorkomen dat je iPhone onterecht een 112 Noodoproep plaatst. Ongelukdetectie werkt op deze iPhone- en Apple Watch-modellen: